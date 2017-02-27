ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос
Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.
Вже біжу. Взагалі, ловлю себе на думці, що може то я занадто песимістичний? Он яка у "нерезидентів" віра в 5-річну стабільність гривні. Щоб вийти на пристойний прибуток, треба щоб курс через 5 років десь на рівні не вище 35 залишився. З іншого боку, це зовсім інший рівень: для великих інвестфондів влити кількасот мільйонів в ризикові папери - це дрібниці, можна сказати частина стратегії.
Никто 5 лет ждать не будет. ОВГЗ в любой момент продаются в свой банк. Банк под ОВГЗ получает рефинанс в НБУ и за валютой на межбанк. Все произойдёт очень быстро. Инвесторы выходят с валютой. В банках одни ОВГЗ. Курс растёт, население начинает снимать депозиты, но денег нет. Начинается последняя фаза Марлезонского балета - спасение банков. Двукратная девальвация.
lrs7719 написав:...... Тут каждое слово прекрасно. Вы не останавливайтесь, продолжайте. А то как то на заробитчанах все и стало. Вернутся они и? Начнут потреблять? Да? Ведь работы - больше не стало. Производство год к году - падает. Кроме того меня вот особенно интересует судьба Привата, топ менеджеров укрнафты и аффилированных с группой приват компаний. Также нелишне вспомнить почти двузначные темпы роста импорта, хроническое отставание экспорта и падением темпов производства. Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019. А первый вердикт по НЭПу услышим от МВф. Ну и дальше по списку.
Всё хорошо. Смутило только,что сначала пишете: "Всё падает", а потом: "Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019". Так в чём растём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.