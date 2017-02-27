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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2214221522162217

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 185
Не нижче 24.50
46%
85
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
32
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:46

  she_ne_investor написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос

Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.

Вже біжу. :)
Взагалі, ловлю себе на думці, що може то я занадто песимістичний? Он яка у "нерезидентів" віра в 5-річну стабільність гривні. Щоб вийти на пристойний прибуток, треба щоб курс через 5 років десь на рівні не вище 35 залишився.
З іншого боку, це зовсім інший рівень: для великих інвестфондів влити кількасот мільйонів в ризикові папери - це дрібниці, можна сказати частина стратегії.

Никто 5 лет ждать не будет. ОВГЗ в любой момент продаются в свой банк. Банк под ОВГЗ получает рефинанс в НБУ и за валютой на межбанк. Все произойдёт очень быстро.
Инвесторы выходят с валютой. В банках одни ОВГЗ. Курс растёт, население начинает снимать депозиты, но денег нет. Начинается последняя фаза Марлезонского балета - спасение банков. Двукратная девальвация.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:24

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос

Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.

1. Для этого должны быть желающие.
2. Для этого не обязательно будет продаваться валюта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:29

  lrs7719 написав:......
Тут каждое слово прекрасно. Вы не останавливайтесь, продолжайте. А то как то на заробитчанах все и стало. Вернутся они и? Начнут потреблять? Да? Ведь работы - больше не стало. Производство год к году - падает. Кроме того меня вот особенно интересует судьба Привата, топ менеджеров укрнафты и аффилированных с группой приват компаний. Также нелишне вспомнить почти двузначные темпы роста импорта, хроническое отставание экспорта и падением темпов производства. Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019. А первый вердикт по НЭПу услышим от МВф. Ну и дальше по списку.

Всё хорошо.
Смутило только,что сначала пишете: "Всё падает", а потом: "Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019".
Так в чём растём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:45

  L написав:.....
Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.

Объяснение почему в.о. "перестала задавати публічно дурні питання" может быть и проще. Ей могли подсказать, что в текущем укреплении гривни большая заслуга её ведомства с неумеренным размещением ОВГЗ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 04:18

  ЛАД написав:
  L написав:..... Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
Объяснение почему в.о. "перестала задавати публічно дурні питання" может быть и проще. Ей могли подсказать, что в текущем укреплении гривни большая заслуга её ведомства с неумеренным размещением ОВГЗ.
У них теперь другая байка, мол, чем ниже курс, тем дешевле обслуживать внешний долг (преимущественно валютный).
Что-ж, имеет место быть. А экспортёры пусть подвинуться! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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