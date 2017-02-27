lrs7719 написав:

......Тут каждое слово прекрасно. Вы не останавливайтесь, продолжайте. А то как то на заробитчанах все и стало. Вернутся они и? Начнут потреблять? Да? Ведь работы - больше не стало. Производство год к году - падает. Кроме того меня вот особенно интересует судьба Привата, топ менеджеров укрнафты и аффилированных с группой приват компаний. Также нелишне вспомнить почти двузначные темпы роста импорта, хроническое отставание экспорта и падением темпов производства. Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019. А первый вердикт по НЭПу услышим от МВф. Ну и дальше по списку.