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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2214221522162217

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 185
Не нижче 24.50
46%
85
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
32
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 04:18

  ЛАД написав:
  L написав:..... Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
Объяснение почему в.о. "перестала задавати публічно дурні питання" может быть и проще. Ей могли подсказать, что в текущем укреплении гривни большая заслуга её ведомства с неумеренным размещением ОВГЗ.
У них теперь другая байка, мол, чем ниже курс, тем дешевле обслуживать внешний долг (преимущественно валютный).
Что-ж, имеет место быть. А экспортёры пусть подвинуться! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 04:59

  buratinyo написав:Поэтому подозреваю олигархов в разработке Схемы с ОВГЗ, благодаря которой они смогут прикупить растущие доллары за гривны по очень хорошему курсу и в тот период, когда доллар традиционно растет и к гривне. В принципе что мы сейчас все и наблюдаем. Не забывайте, что Порошенко с Гонтаревой сделали по наглому все самое фантастическое, чтобы обесценить гривну более чем в 4 раза. Ведь этого можно было избежать, если грамотно подойти к основам государственного управления? Можно однозначно. Но Схема состоялась потому, что они захотели бабок по крупному.

Жаль что все кто мог нормально управлять страной уже работают кассирами в АТБ :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:27

  ЛАД написав:
  L написав:.....
Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.

Объяснение почему в.о. "перестала задавати публічно дурні питання" может быть и проще. Ей могли подсказать, что в текущем укреплении гривни большая заслуга её ведомства с неумеренным размещением ОВГЗ.

Наскільки я зрозумів суть її претензій- щоб закрити діру в бюджеті, Мінфін змушений позичати, а так як ставка НБУ висока і відповідно вартість гривневих інструментів (наприклад, депосертифікатів НБУ) також, то щоб аукціони проходили не по нулях, Мінфіну треба виходити з "суперпропозиціями".
Насторожує інше- обсяги цих аукціонів (я вже писав, що коли подивився на аукціон в кінці липня, то перерахував ще раз кількісь цифр в сумі), від яких трохи не по собі.
І якщо розслідування журналістів, про яке пише комр, відповідає дійсності (я все таки сподіваюся, що система ЄРПН, якої в часи Клименка не було, не дасть змогу це провернути), то нас чекають ще більші сюрпризи.
ПС Наскільки я памятаю, при заході в папери типу наших ОВДП, "буржуї" (справжні нерезиденти)страхують ризики. Ніхто не знає, який відсоток по цих ризиках?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:37

Екс-дружина Князєва і €500 тисяч: у Польщі розслідують відмивання коштів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/24/7227227/

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо митників, які дозволили автомобілю з екс-дружиною колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва вивезти за кордон незадекларовану готівку на суму понад півмільйона євро.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/24/7227233/
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