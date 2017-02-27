buratinyo написав:Поэтому подозреваю олигархов в разработке Схемы с ОВГЗ, благодаря которой они смогут прикупить растущие доллары за гривны по очень хорошему курсу и в тот период, когда доллар традиционно растет и к гривне. В принципе что мы сейчас все и наблюдаем. Не забывайте, что Порошенко с Гонтаревой сделали по наглому все самое фантастическое, чтобы обесценить гривну более чем в 4 раза. Ведь этого можно было избежать, если грамотно подойти к основам государственного управления? Можно однозначно. Но Схема состоялась потому, что они захотели бабок по крупному.
Жаль что все кто мог нормально управлять страной уже работают кассирами в АТБ
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
L написав:..... Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
Объяснение почему в.о. "перестала задавати публічно дурні питання" может быть и проще. Ей могли подсказать, что в текущем укреплении гривни большая заслуга её ведомства с неумеренным размещением ОВГЗ.
Наскільки я зрозумів суть її претензій- щоб закрити діру в бюджеті, Мінфін змушений позичати, а так як ставка НБУ висока і відповідно вартість гривневих інструментів (наприклад, депосертифікатів НБУ) також, то щоб аукціони проходили не по нулях, Мінфіну треба виходити з "суперпропозиціями". Насторожує інше- обсяги цих аукціонів (я вже писав, що коли подивився на аукціон в кінці липня, то перерахував ще раз кількісь цифр в сумі), від яких трохи не по собі. І якщо розслідування журналістів, про яке пише комр, відповідає дійсності (я все таки сподіваюся, що система ЄРПН, якої в часи Клименка не було, не дасть змогу це провернути), то нас чекають ще більші сюрпризи. ПС Наскільки я памятаю, при заході в папери типу наших ОВДП, "буржуї" (справжні нерезиденти)страхують ризики. Ніхто не знає, який відсоток по цих ризиках?
Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо митників, які дозволили автомобілю з екс-дружиною колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва вивезти за кордон незадекларовану готівку на суму понад півмільйона євро. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/24/7227233/