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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48
vovan_prm а еще все премьер-министры и главнокомандующие ушли работать в такси!!!)
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:06
Ты-ды-щ
Открытие межбанка, покупка -13 коп, продажа -14 коп
24,07 / 24,09
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:06
дайош 95 квартал в гамеричці!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Валимся на 24 а там буде видно)
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