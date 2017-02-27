RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2215221622172218

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 185
Не нижче 24.50
46%
85
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
32
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48

vovan_prm а еще все премьер-министры и главнокомандующие ушли работать в такси!!!)
daryaby807
 
Повідомлень: 42
З нами з: 04.05.16
Подякував: 57 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:06

Ты-ды-щ

Открытие межбанка, покупка -13 коп, продажа -14 коп
24,07 / 24,09
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35344
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3435 раз.
Подякували: 7462 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Ну что, думаю уже все прочитали новость про начало процедуры импичмента Трампа.
Хорошо Зеленский съездил в ООН :mrgreen:


дайош 95 квартал в гамеричці! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валимся на 24 а там буде видно)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2215221622172218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1576, 1577, 1578
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15774 1886587
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 02:37
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1456689
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 21, 22, 23
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
226 20118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:10
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15064)
25.09.2019 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.