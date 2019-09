Додано: Сер 25 вер, 2019 10:04

zzzzzz написав: Ну что, думаю уже все прочитали новость про начало процедуры импичмента Трампа.

Хорошо Зеленский съездил в ООН

Пусте. Сенат за Трампом. Гірше буде тільки кандидату Байдену через розголос... На долар ті балачки не вплинуть. Пусте. Сенат за Трампом. Гірше буде тільки кандидату Байдену через розголос... На долар ті балачки не вплинуть.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell