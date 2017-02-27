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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:36
J написав: asti написав:
Продать ОВГЗ можно в любой момент - хоть завтра!
Ждать 25-го года необязательно//))
Простому инвестору придется думать сливать 5 летние ОВГЗ за пол цены или нет.
А может и не придется!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:45
Я совсем не фанат Миколы Яновича, но советую посмотреть его блог посвященный нынешней ситуации с курсом гривни, ссылку давать не буду кому надо легко найдет на ютубе.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:47
Криптовалюты вчера на 15% свалились все
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:52
zzzzzz написав:
Ну что, думаю уже все прочитали новость про начало процедуры импичмента Трампа.
Хорошо Зеленский съездил в ООН
Начать можно, что угодно, главное как закончить, это относится и к процедуре импичмента.
В Сенате под демократами 47 мест из 100, а за импичмент надо чтобы проголосовали 2/3
Имхо, даже сторонники Байдена не будут голосовать за импичмент, на носу выборы, а импичмент республиканцу неминуемо снизит и шансы Байдена в борьбе с демократами.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:52
zzzzzz написав:
Криптовалюты вчера на 15% свалились все
Все переворачиваются в гривну
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:54
antikkristall написав:
Я совсем не фанат Миколы Яновича, но советую посмотреть его блог посвященный нынешней ситуации с курсом гривни, ссылку давать не буду кому надо легко найдет на ютубе.
Ага. Я пам'ятаю - Ви фанат Тягнибока і високого долара.
Янич речі погірше теперішніх крутив. Треба просто розуміти, що економіка річ інертна. Він в 11- у почав стискати пружину, вони ж дозволили кептивні банки і депозитні піраміди, а потім Кубів і Гонатрєва - винні у високому курсі!
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:04
zzzzzz написав:
Ну что, думаю уже все прочитали новость про начало процедуры импичмента Трампа.
Хорошо Зеленский съездил в ООН
Пусте. Сенат за Трампом. Гірше буде тільки кандидату Байдену через розголос... На долар ті балачки не вплинуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:06
freeze написав:
импичмент республиканцу неминуемо снизит и шансы Байдена в борьбе с демократами.
А зачем Байдену бороться с демократами, если это его партия ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:09
freeze написав: zzzzzz написав:
Ну что, думаю уже все прочитали новость про начало процедуры импичмента Трампа.
Хорошо Зеленский съездил в ООН
Начать можно, что угодно, главное как закончить, это относится и к процедуре импичмента.
В Сенате под демократами 47 мест из 100, а за импичмент надо чтобы проголосовали 2/3
Имхо, даже сторонники Байдена не будут голосовать за импичмент, на носу выборы, а импичмент республиканцу неминуемо снизит и шансы Байдена в борьбе с демократами.
Байден демократ))
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:13
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Криптовалюты вчера на 15% свалились все
Все переворачиваются в гривну
Вышла новость, что новый суперкомпютер от гугла может ломать все эти Блокчейны - криптокоды.
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