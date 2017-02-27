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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2218221922202221>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 188
Не нижче 24.50
46%
87
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
32
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:13

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Криптовалюты вчера на 15% свалились все

Все переворачиваются в гривну :)

Вышла новость, что новый суперкомпютер от гугла может ломать все эти Блокчейны - криптокоды.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Все переворачиваются в гривну


Весь мир уходит в гривну.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:20

  zzzzzz написав:
  freeze написав:импичмент республиканцу неминуемо снизит и шансы Байдена в борьбе с демократами.

А зачем Байдену бороться с демократами, если это его партия ?


Оговорился. :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 вер, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:21

  ЛАД написав:Оно то так, валютный долг обслуживать дешевле, на экспортёров наплюем (в т.ч. с/х)., но вот доходы бюджета при этом тоже заметно падают.
И как бы не сильнее, чем удешевляется долг.

А торг баланс как?
Покупатели в магазине выбирают между французскими и польским сырами.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:22

азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:28

  Игорь Алексеевич написав:азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30. :P

ОВГЗ кто выпускает? НБУ?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:31

  twin написав:Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...


відскоку не буде
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33

  vitaliian написав:много неточностей и мало конкретики, инфа для домохозяек. Аналитика класса А.Охрименко.


"Дольше всех в истории независимой Украины должность премьер-министра занимал Николай Азаров – 1419 дней, причем без перерыва." /c/

Есть подозрение, что это достижение будет непобитым долгие десятилетия, как рекорд Бубки в прыжках с шестом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:36

  UA написав:
  ЛАД написав:Оно то так, валютный долг обслуживать дешевле, на экспортёров наплюем (в т.ч. с/х)., но вот доходы бюджета при этом тоже заметно падают.
И как бы не сильнее, чем удешевляется долг.

А торг баланс как?
Покупатели в магазине выбирают между французскими и польским сырами.

И белорусской картошкой.
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