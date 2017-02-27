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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:13
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Криптовалюты вчера на 15% свалились все
Все переворачиваются в гривну
Вышла новость, что новый суперкомпютер от гугла может ломать все эти Блокчейны - криптокоды.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:16
Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:18
Вкладчик1234 написав:
Все переворачиваются в гривну
Весь мир уходит в гривну.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:20
zzzzzz написав: freeze написав:
импичмент республиканцу неминуемо снизит и шансы Байдена в борьбе с демократами.
А зачем Байдену бороться с демократами, если это его партия ?
Оговорился.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 25 вер, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:21
ЛАД написав:
Оно то так, валютный долг обслуживать дешевле, на экспортёров наплюем (в т.ч. с/х)., но вот доходы бюджета при этом тоже заметно падают.
И как бы не сильнее, чем удешевляется долг.
А торг баланс как?
Покупатели в магазине выбирают между французскими и польским сырами.
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UA
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:22
азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:28
Игорь Алексеевич написав:
азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30.
ОВГЗ кто выпускает? НБУ?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:31
twin написав:
Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...
відскоку не буде
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33
vitaliian написав:
много неточностей и мало конкретики, инфа для домохозяек. Аналитика класса А.Охрименко.
"Дольше всех в истории независимой Украины должность премьер-министра занимал Николай Азаров – 1419 дней, причем без перерыва." /c/
Есть подозрение, что это достижение будет непобитым долгие десятилетия, как рекорд Бубки в прыжках с шестом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:36
UA написав: ЛАД написав:
Оно то так, валютный долг обслуживать дешевле, на экспортёров наплюем (в т.ч. с/х)., но вот доходы бюджета при этом тоже заметно падают.
И как бы не сильнее, чем удешевляется долг.
А торг баланс как?
Покупатели в магазине выбирают между французскими и польским сырами.
И белорусской картошкой.
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