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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:39
Ожидаю прокола уровня 24 вниз. Насколько видно из технических индикаторов, смена тренда пока не ожидается
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Волк
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:40
twin написав:
Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...
Та ладно!!!)))))))))))))))
Не уж то свершится...
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Investor_33
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ЛОБ
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