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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2219222022212222>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 189
Не нижче 24.50
46%
87
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:40

  twin написав:Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...

Та ладно!!!)))))))))))))))
Не уж то свершится... :lol:
Investor_33
 
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Купил последние 30% по 24,07

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это может быть завуалированная демографическая стратегия, к нам могут подтянуться трудовые мигранты , если курс будет проседать дальше.
Zebra
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:21

  asti написав:
  zzzzzz написав:Открытие межбанка, покупка -13 коп, продажа -14 коп
24,07 / 24,09
Поставили вёдра в ожидании дождя от нерезов!
Ожидаю сегодня разворот после 11 с целью 24,5...
как и ожидалось//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:38

... за крок до перевороту думок ©

... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд! :)
#кінецьзубожінню! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40

  Долярчик написав:... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд! :)
#кінецьзубожінню! :)

папизже они заплатят за праздник 100юсд картошкой по 50 и мясом по 200
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на 24.5 смотрим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:41

  twin написав:Якщо від 24 не буде відскоку перестаю прогнозувати...



Прогнозуйте спокійно, не ви один "псіханули" :),
тут пів-країни "на рогах" стоїть,

відскок таки стався на моменті з 24-04 до :


https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

24,2560

Зрештою для тих,що "псіханули" є таки виправдання.

Стрімке зростання курсу гривни :

1.Шкідливе для економіки

2.Шкідливе для ринку житла, навіть без обіцяного запуску іпотеки квартири вже стали недосяжніші, адже 90% населення відкладало на житло явно не в гривні, а тепер доларова вартість більш менш гідного житла значно підросла

3.Спекулятивне, а не основане на реальному відновленні економіки та зростанні національного продукту

4.Нестабільне та непередбачуване крім внутрішніх інсайдерів.

5.Не вирішує жодної економічної проблеми, в т.ч. і проблеми повернення хоча б частинки гастерів, які на разі піднімають економіки других країн, до речі - дійсно піднімають, і наповнюють їх не дутим паперовим ОВГЗ-шним багатством, а реальним добробутом.

6.Не має жодного відношення до вирішення реальних проблем країни - митниці,монополій,олігархів,судів,схемщиків,деофшоризації,ліквідації спрощенки для багатих,

адже ми знаємо,

що той же Беня

у процентному співвідношенні сплачує податків у багато разів менше,фактично "на порядки" менше

ніж шкільна технічка умовна "тітка Клава".

Таких шкідників -"опаришів" як Беня в країні пруд пруди і вони зараз і надалі вельми комфортно почуваються.

7.Ну і породжує замкнутий круг - невиконання надходжень по держбюджету спонукає шукати все нові способи залучення,

але не через ПІЇ як у нормальних країнах,

а через спекулятивні папери та

позички під неадекватні відсотки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 вер, 2019 11:54, всього редагувалось 2 разів.
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