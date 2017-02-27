Та ладно!!!)))))))))))))))
Не уж то свершится...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:40
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:01
Купил последние 30% по 24,07
Лучше синица в руках чем шило в ж.. ))
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это может быть завуалированная демографическая стратегия, к нам могут подтянуться трудовые мигранты , если курс будет проседать дальше.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:07
Євро стало ще доступніше
банк Львів - 26.45
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:21
как и ожидалось//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:38
... за крок до перевороту думок ©
... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд!
#кінецьзубожінню!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на 24.5 смотрим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:41
Прогнозуйте спокійно, не ви один "псіханули" ,
тут пів-країни "на рогах" стоїть,
відскок таки стався на моменті з 24-04 до :
24,2560
Зрештою для тих,що "псіханули" є таки виправдання.
Стрімке зростання курсу гривни :
1.Шкідливе для економіки
2.Шкідливе для ринку житла, навіть без обіцяного запуску іпотеки квартири вже стали недосяжніші, адже 90% населення відкладало на житло явно не в гривні, а тепер доларова вартість більш менш гідного житла значно підросла
3.Спекулятивне, а не основане на реальному відновленні економіки та зростанні національного продукту
4.Нестабільне та непередбачуване крім внутрішніх інсайдерів.
5.Не вирішує жодної економічної проблеми, в т.ч. і проблеми повернення хоча б частинки гастерів, які на разі піднімають економіки других країн, до речі - дійсно піднімають, і наповнюють їх не дутим паперовим ОВГЗ-шним багатством, а реальним добробутом.
6.Не має жодного відношення до вирішення реальних проблем країни - митниці,монополій,олігархів,судів,схемщиків,деофшоризації,ліквідації спрощенки для багатих,
адже ми знаємо,
що той же Беня
у процентному співвідношенні сплачує податків у багато разів менше,фактично "на порядки" менше
ніж шкільна технічка умовна "тітка Клава".
Таких шкідників -"опаришів" як Беня в країні пруд пруди і вони зараз і надалі вельми комфортно почуваються.
7.Ну і породжує замкнутий круг - невиконання надходжень по держбюджету спонукає шукати все нові способи залучення,
але не через ПІЇ як у нормальних країнах,
а через спекулятивні папери та
позички під неадекватні відсотки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 вер, 2019 11:54, всього редагувалось 2 разів.
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