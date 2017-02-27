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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:42
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.09.2019...........2406,6454
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Стартовали на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом. За полтора часа совершили парочку незначительных разнонаправленных движений в пределах трех копеек. При этом, вероятно, вниз двигались без оборотов, а с началом торговли чуть приподнялись. С 11-40 пошли вверх, уже приподнялись на 7 копеек. Природа этого роста станет ясна завтра, когда будет информация об интервенциях.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.09.2019
Усього, млн дол. США 425.9
Обороты для понедельника очень хорошие. Если отнять 120 млн. интервенций, спрос получается обычный.
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Сибарит
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:48
asti написав: asti написав: zzzzzz написав:
Открытие межбанка, покупка -13 коп, продажа -14 коп
24,07 / 24,09
Поставили вёдра в ожидании дождя от нерезов!
Ожидаю сегодня разворот после 11 с целью 24,5...
как и ожидалось//))
Ага, аж даже не интересно, купил по 07 последнюю долю
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:50
zzzzzz написав: asti написав: asti написав:
Поставили вёдра в ожидании дождя от нерезов!
Ожидаю сегодня разворот после 11 с целью 24,5...
как и ожидалось//))
Ага, аж даже не интересно, купил по 07 последнюю долю
но не забывайте, через месяц очередные пятилеточки...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:58
vitaliian написав: Долярчик написав:
... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд!
#кінецьзубожінню!
папизже они заплатят за праздник 100юсд картошкой по 50 и мясом по 200
... то буде пАпіжже!
- а зараз розслабляємось і отримуємо задоволення!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:03
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24.05-24.10/24.15-24.17
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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