Додано: Сер 25 вер, 2019 12:39

Наша экономика не может генерировать такую прибыль (или хотя бы прирост), не только в валюте, но и в гривне (без печатного станка, девальвации, инфляции). Соответственно, кто и чем оплатит этот банкет?



Эта игра напоминает "музыкальные стулья" - когда музыка остановится, стульев точно не хватит.

Или пирамиду, где первые вложившиеся умножают капитал, а остальные - оплачивают это своими вкладами и остаются ни с чем.



А чего Азіріва удалили? Он же всё по теме курса сказал

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин