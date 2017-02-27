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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:42
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.09.2019...........2406,6454
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Стартовали на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом. За полтора часа совершили парочку незначительных разнонаправленных движений в пределах трех копеек. При этом, вероятно, вниз двигались без оборотов, а с началом торговли чуть приподнялись. С 11-40 пошли вверх, уже приподнялись на 7 копеек. Природа этого роста станет ясна завтра, когда будет информация об интервенциях.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.09.2019
Усього, млн дол. США 425.9
Обороты для понедельника очень хорошие. Если отнять 120 млн. интервенций, спрос получается обычный.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:48
asti написав: asti написав: zzzzzz написав:
Открытие межбанка, покупка -13 коп, продажа -14 коп
24,07 / 24,09
Поставили вёдра в ожидании дождя от нерезов!
Ожидаю сегодня разворот после 11 с целью 24,5...
как и ожидалось//))
Ага, аж даже не интересно, купил по 07 последнюю долю
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:50
zzzzzz написав: asti написав: asti написав:
Поставили вёдра в ожидании дождя от нерезов!
Ожидаю сегодня разворот после 11 с целью 24,5...
как и ожидалось//))
Ага, аж даже не интересно, купил по 07 последнюю долю
но не забывайте, через месяц очередные пятилеточки...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:58
vitaliian написав: Долярчик написав:
... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд!
#кінецьзубожінню!
папизже они заплатят за праздник 100юсд картошкой по 50 и мясом по 200
... то буде пАпіжже!
- а зараз розслабляємось і отримуємо задоволення!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:03
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24.05-24.10/24.15-24.17
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:31
athena1 написав: antikkristall написав:
Я совсем не фанат Миколы Яновича, но советую посмотреть его блог посвященный нынешней ситуации с курсом гривни, ссылку давать не буду кому надо легко найдет на ютубе.
Ага. Я пам'ятаю - Ви фанат Тягнибока і високого долара.
Янич речі погірше теперішніх крутив. Треба просто розуміти, що економіка річ інертна. Він в 11- у почав стискати пружину, вони ж дозволили кептивні банки і депозитні піраміди, а потім Кубів і Гонатрєва - винні у високому курсі!
Кто сейчас виноват в текущем курсе? Нет реальных курсообразующих факторов в стране, но есть желание наварить и у каждого своя метода. Кто-то загоняет курс, кто-то прибивает на года, а кто-то опускает. Одни не смотря на это не забывают о стране, другие о ней даже не вспоминают. Что дает перспективы и дальше сидеть с калькулятором возле шара и делать кофейные прогнозы и по их же результатам пробегаться по обменкам.
п.с. Но свою работу делал ни в пример директорам рынков.
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 25 вер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:39
Наша экономика не может генерировать такую прибыль (или хотя бы прирост), не только в валюте, но и в гривне (без печатного станка, девальвации, инфляции). Соответственно, кто и чем оплатит этот банкет?
Эта игра напоминает "музыкальные стулья" - когда музыка остановится, стульев точно не хватит.
Или пирамиду, где первые вложившиеся умножают капитал, а остальные - оплачивают это своими вкладами и остаются ни с чем.
А чего Азіріва удалили? Он же всё по теме курса сказал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:41
Минфин повторно заблокировал выплату субвенции в размере 5 млрд грн на развитие городам, чиновники на местах продолжили массовый флешмоб #поверніть_гроші_громад. Десятки видеообращений глав райадминстраций по этому поводу заполнили социальные сети.
Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин заявил, что получил от Государственной казначейской службы соответствующее письмо."Правительство пытается забрать у местных бюджетов области 274 млн гривен".
В ФБ уже опубликованы обращения более 70 мэров городов Украины с просьбой разблокировать средства.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:51
С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:58
freeze написав:
В ФБ уже опубликованы обращения более 70 мэров городов Украины с просьбой разблокировать средства.
можна посилання? намічається цікава двіжуха
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greenozon
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