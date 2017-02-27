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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:01
Oleg_Sa написав:
С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.
Когда пробьем, 2/3 участников опроса будут за бортом
и это пройдет
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:02
Игорь Алексеевич написав:
азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30.
а шо там сказал клименко, арбузов и прочие овощные эксперты? это важно (на самом деле нет). готовы поставить на свой прогноз зимнего улета к 35 хотя бы сто долл?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06
...ну що - вже почались акції по всяких там комфі/фокстротах/ельдорадах і т. п.?
- чи тримаються до останнього?(до Нового року)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:07
ruvex написав:
Нет реальных курсообразующих факторов в стране
Есть, айтишники и гастарбайтеры, без шуток.
Полтора миллиона непрерывно только в Польше, а еще гора народу в РФ.
Кучки как легально так и нелегально в странах Европы и в Канаде с Израилем.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:10
wild2006 написав: ruvex написав:
Нет реальных курсообразующих факторов в стране
Есть, айтишники и гастарбайтеры, без шуток.
Но не смотря на это, на практике возможен любой разворот согласно "утвержденного курса". Они скорее катализатор, нежели основополагающий фактор.
"Рубильник" имеет больший приоритет.
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 25 вер, 2019 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:11
wotsergeyd написав: Вкладчик1234 написав:
А чего Азіріва удалили? Он же всё по теме курса сказал
вы обратили на канал ролика? еще увидят чего там показывают, задумаются о происходящем...
очередной канал с ватной "правдой" для альтернативно одаренных?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:21
ЧИА написав: Oleg_Sa написав:
С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.
Когда пробьем, 2/3 участников опроса будут за бортом
Тогда перезапустим
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:27
freeze написав:
Минфин повторно заблокировал выплату субвенции в размере 5 млрд грн на развитие городам, чиновники на местах продолжили массовый флешмоб #поверніть_гроші_громад. Десятки видеообращений глав райадминстраций по этому поводу заполнили социальные сети.
Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин заявил, что получил от Государственной казначейской службы соответствующее письмо."Правительство пытается забрать у местных бюджетов области 274 млн гривен".
В ФБ уже опубликованы обращения более 70 мэров городов Украины с просьбой разблокировать средства.
Децентралізація "по Зеленському".
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