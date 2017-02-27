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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2220222122222223

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 193
Не нижче 24.50
45%
87
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:01

  Oleg_Sa написав:С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.

Когда пробьем, 2/3 участников опроса будут за бортом
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:02

  Игорь Алексеевич написав:азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул косвенно почему не поменяли изначально главу нбу на своего человека.
они смолия спецом оставили, что бы все беды и БЫСТРОГО ЗИМНЕГО улёта грн. с 24 к отметке 35 свалить на него. потом его уволят. далее поставят своего чел. для того что бы грн. он опустил с 35 на курс 30. :P


а шо там сказал клименко, арбузов и прочие овощные эксперты? это важно (на самом деле нет). готовы поставить на свой прогноз зимнего улета к 35 хотя бы сто долл?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

...ну що - вже почались акції по всяких там комфі/фокстротах/ельдорадах і т. п.? :)
- чи тримаються до останнього?(до Нового року)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Нет реальных курсообразующих факторов в стране

Есть, айтишники и гастарбайтеры, без шуток.
Полтора миллиона непрерывно только в Польше, а еще гора народу в РФ.
Кучки как легально так и нелегально в странах Европы и в Канаде с Израилем.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:10

  wild2006 написав:
  ruvex написав:Нет реальных курсообразующих факторов в стране

Есть, айтишники и гастарбайтеры, без шуток.

Но не смотря на это, на практике возможен любой разворот согласно "утвержденного курса". Они скорее катализатор, нежели основополагающий фактор.
"Рубильник" имеет больший приоритет.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 25 вер, 2019 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:11

  wotsergeyd написав:
  Вкладчик1234 написав:А чего Азіріва удалили? Он же всё по теме курса сказал

вы обратили на канал ролика? еще увидят чего там показывают, задумаются о происходящем...


очередной канал с ватной "правдой" для альтернативно одаренных?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧИА написав:
  Oleg_Sa написав:С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.

Когда пробьем, 2/3 участников опроса будут за бортом
Тогда перезапустим
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:27

  freeze написав:Минфин повторно заблокировал выплату субвенции в размере 5 млрд грн на развитие городам, чиновники на местах продолжили массовый флешмоб #поверніть_гроші_громад. Десятки видеообращений глав райадминстраций по этому поводу заполнили социальные сети.
Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин заявил, что получил от Государственной казначейской службы соответствующее письмо."Правительство пытается забрать у местных бюджетов области 274 млн гривен".
В ФБ уже опубликованы обращения более 70 мэров городов Украины с просьбой разблокировать средства.


Децентралізація "по Зеленському".
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