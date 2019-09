Додано: Сер 25 вер, 2019 14:02

Игорь Алексеевич написав: азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул... азаров всё правильно сказал и главное он подчеркнул...

Якби кілю азіріва запроторити "на підвал", він і не таке б розповів. Наприклад, про його частку у відшкодуванні ПДВ, схематози з кредитами під державні гарантії (які, мабуть, досі виплачують) та багато іншого... Якби кілю азіріва запроторити "на підвал", він і не таке б розповів. Наприклад, про його частку у відшкодуванні ПДВ, схематози з кредитами під державні гарантії (які, мабуть, досі виплачують) та багато іншого...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell