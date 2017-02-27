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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2222222322242225>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 195
Не нижче 24.50
46%
89
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:34

Аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28 грн/$.
Согласно обновленному прогнозу JP Morgan от 20 сентября, до 28 грн/$ курс гривни может снизиться к концу 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналитики банка ожидают, что среднегодовой курс украинской национальной валюты снизится в следующем году до 27,5 грн/$ с 26,2 грн/$ в текущем году.

JP Morgan прогонозирует, что Нацбанк Украины к концу этого года снизит учетную ставку с нынешних 16,5% до 15,5%, а к концу следующего – до 10% годовых.

Банк также незначительно пересмотрел прогноз роста ВВП в Украине в 2019 году, улучшив его с 4,3% до 4,4%, но сохранил прогноз на 2020 год на уровне 3,8%.

Читайте также: Курс гривни вернулся на уровень января 2016 года

По расчетам инвестбанка, номинальный ВВП Украины в этом году может достичь 4,05 трлн грн или $156,4 млрд.

По мнению аналитиков JP Morgan, инфляция к концу 2019 года снизится до 7%, к концу 2020 – до 6,9%, что менее оптимистично в сравнении с прогнозом Центробанка про ее снижение в этом году до 6,3% и в следующем – до 5%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150332
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лановой тоже говорит,что очень скоро гривна существенно девальвирует.Я тоже считаю,что все это аферы с бумагой.Промпроизводство падает,реального роста ввп нет,но гривна чегото вдруг растет!? Конечно же будет обвал! Не 35,но 28-29 будет.А пока клондайк!Тоже выкупаю баксы на этом празднике халявной валюты.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:36

  komp написав:
  Qwerty написав:
  viktor_palchyk написав:Ринок землі буде.
І долар буде від 25 і вище.
І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.
Тому в деяких моментах Ви не помилилися
ВСЕ ПО ПЛАНУ ;)

Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.»
Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!

А не спадало на думку що якщо хтось продає, то хтось у нього купує?
А чому тебе не хвилює на що витратять гроші люди від продажу власної квартири чи будинка у селі? Воно що, кріпаком біля тієї землі стало?
Чи на що витратять пенсію чи зарплату, чи спадок? Будеш їм визначати-радити?
Впевнений що краще знаєш?

Багато питань... А чому це тебе хвилює?! Якщо ти здаєш бутилки, то їх у тебе теж хтось купує, але це ніяким чином не говорить про твоє забезпечене життя! Можеш купити ту землю і приїхати попрацювати на ній, може тоді в твоїй голові щось та проясниться!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все, разворот? Спрос выше предложения.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:39

Ух как полетели, уже даже дороже моей вчерашней покупки по 24,18 поднялись...

Межбанк вообще 24,22/24.25
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

  KOKS написав:при таком курсе цена 95Евро на АЗС должна быть 25 за литр, чото я даже и 27 не наблюдаю

Вчера именно такие цены и наблюдал на какой-то заправке в Харькове. Целый день мотался по городу и проезжая мимо вспомнил о том, что нефтепродукты должны же припасть хоть чуть чуть. И тут увидел цены на заправке. Все было до 25,50 грн за литр. Бинго!!!
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:45

zzzzzz Не подскажете, на когда планируется выпуск 5 летних ОВГЗ ? на этот четверг?
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46

  siriys написав:zzzzzz Не подскажете, на когда планируется выпуск 5 летних ОВГЗ ? на этот четверг?


Аукцион прошел вчера, оплата сегодня
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:48

  twin написав:
  Oleg_Sa написав:С первого раза не пошли ниже 24, отскочили немного.

А хіба є потреба йти під 24 зараз, в 19-му році?

ПС на мою думку, зараз йде скуп валюти в аграріїв, як тільки струмок припинеться курс повернеться на 26)

А хіба аграрії вже отримали гроші за цьогорічний врожай , чи стільки заначок залишили, чи у нас вже ф"ючерси аграрні працюють ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:50

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............25.09.2019...........26.09.2019
дата розрахунку...........24.09.2019...........25.09.2019
Долар США..................2420,9491............2412,0199
После полудня доллар отыграл более 5 копеек. Очень серьезная динамика для второй половины дня!
Стартовали на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом. За полтора часа совершили парочку незначительных разнонаправленных движений в пределах трех копеек. При этом, вероятно, вниз двигались без оборотов, а с началом торговли чуть приподнялись. С 11-40 пошли вверх, уже приподнялись на 7 копеек. Природа этого роста станет ясна завтра, когда будет информация об интервенциях.
После традиционного обеденного периода стабильности начался новый этап роста. На данный момент, результатом этого роста стало преодоление уровней вчерашнего закрытия. Всего на 1-2 копейки, но выше. Активная торговля, похоже, продолжалась долго.

Этот день в истории:
2017 - 2631.66 (-219)
2018 - 2806.12 (-394)

2016 - 2599.06
2015 - 2161.59

  fin написав:Конечно же будет обвал! Не 35,но 28-29 будет.

28-29 - это не обвал, а вполне уже привычные колебания.
Сибарит
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