Аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28 грн/$.Согласно обновленному прогнозу JP Morgan от 20 сентября, до 28 грн/$ курс гривни может снизиться к концу 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.Аналитики банка ожидают, что среднегодовой курс украинской национальной валюты снизится в следующем году до 27,5 грн/$ с 26,2 грн/$ в текущем году.JP Morgan прогонозирует, что Нацбанк Украины к концу этого года снизит учетную ставку с нынешних 16,5% до 15,5%, а к концу следующего – до 10% годовых.Банк также незначительно пересмотрел прогноз роста ВВП в Украине в 2019 году, улучшив его с 4,3% до 4,4%, но сохранил прогноз на 2020 год на уровне 3,8%.Читайте также: Курс гривни вернулся на уровень января 2016 годаПо расчетам инвестбанка, номинальный ВВП Украины в этом году может достичь 4,05 трлн грн или $156,4 млрд.По мнению аналитиков JP Morgan, инфляция к концу 2019 года снизится до 7%, к концу 2020 – до 6,9%, что менее оптимистично в сравнении с прогнозом Центробанка про ее снижение в этом году до 6,3% и в следующем – до 5%.Источник: