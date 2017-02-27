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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати,печатный станок видимо уже работает на хороших оборотах. В банкоматах нулевые 500-ки вылетают. Это не есть хорошо!
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, господа,прошу учесть, что при явном развороте через несколько дней может отреагировать ЧР превышением нального курса над безнальным.
Есть такой сленг у валютчиков ,тренд с "минусом", или тренд "с плюсиком".
Поэтому отскок на ЧР может быть чуть побольше МБ.
Что касаемо глубины коррекции вверх:
1.Сегодняшних 10-20 коп. на МБ таки похоже на очень-очень осторожный разворот и смену полугодичного тренда, но не прям завтра, а спустя недельку возможно.
2.Она не может быть сильно обвальной, поскольку времена когда первое лицо страны крестилось в прямом эфире на известие об 1 млрд.грн. МВФ - все-таки прошли.
Сейчас все более прагматично, взвешенно и не по мародерски.
3.Ожидания реальных перемен и реформ никуда не делись,более того в органах управления станет реально меньше откровенных му-даков.И поэтому на ожиданиях будет зиждиться и более менее стабильность на валютном рынке.
4.Прогнозы Морганов сейчас наверное ближе всего к истине - 25-50 они забивают на конец года, но наверняка будет чуть побольше, склоняюсь к 26 "плюс", или 26-50.
5.27 "плюс"пока не жду, поскольку у властей столько бабла буквально под ногами валяется, что надо быть особо тупым,чтобы не воспользоваться этим и не заставить схемщиков,
(28 лет разграбляющих эту страну практически свободно ) немножко поумерить свои аппетиты.
Хотя как знать, цифра 27 вообще-то знаковый рубеж за последние четыре года, вся тусовка возле нее происходила все время.
6.Не забываю также свой старый прогноз годичной ( и раньше) давности - потенциал укрепления гривны к 22-23 не исчерпан ( не в краткосрочке конечно, и даже не в среднесрочке). Ввиду офигенного фантастического потенциала Украины и экономического дна, есть от чего отталкиваться.
7.Все остальное будет зависеть от многих факторов - от разруления,или не разруления ситуации с русскими, от размера ПИИ,от того - пошлют, или не пошлют на три веселых буквы Беню ( что практически невероятно, но надежда уходит последней) от реального веса олигархата и монополий в стране в ближайшем будущем,от того насколько удастся, или не удастся пощипать контрабас и много чего еще.
Пока на моменте - сдержанный оптимизм,
му-дакам стало немножко сложнее грабить эту страну,
и главное - впервые за последние 5 лет
на 99% говорят об экономике,
и только 1% о политике,
а не наоборот,
когда прикрываясь политикой
тупо тырили наши деньги.
Все будет зависеть от глубины изменений.
А пока что "медведи" все еще сильны и просто озверели :
24.0913 на каких-то мелочных движухах.
Правда , нал пока на это не ведется.
Плюс 15 коп и по доллару ,и по евро от утречка - по прежнему.
Против серьезного отскока играют планы по бумагам,
ну и земля - это более отдаленная перспектива,
а вот какие-то деньги от приватизации,
которую практически 100% протолкнут в первой половине следующего года
таки будут давить понижательно на зелень.
Поэтому однозначности нет и не будет,
только обыкновенная удача сможет нам помочь, господа.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какой там разворот. все только начинается
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