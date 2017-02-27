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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2222222322242225

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 195
Не нижче 24.50
46%
89
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати,печатный станок видимо уже работает на хороших оборотах. В банкоматах нулевые 500-ки вылетают. Это не есть хорошо!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

  fin написав:Кстати,печатный станок видимо уже работает на хороших оборотах. В банкоматах нулевые 500-ки вылетают. Это не есть хорошо!

Ще трішки і тисячки полетять :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, господа,прошу учесть, что при явном развороте через несколько дней может отреагировать ЧР превышением нального курса над безнальным.

Есть такой сленг у валютчиков ,тренд с "минусом", или тренд "с плюсиком".

Поэтому отскок на ЧР может быть чуть побольше МБ.

Что касаемо глубины коррекции вверх:

1.Сегодняшних 10-20 коп. на МБ таки похоже на очень-очень осторожный разворот и смену полугодичного тренда, но не прям завтра, а спустя недельку возможно.

2.Она не может быть сильно обвальной, поскольку времена когда первое лицо страны крестилось в прямом эфире на известие об 1 млрд.грн. МВФ - все-таки прошли.
Сейчас все более прагматично, взвешенно и не по мародерски.

3.Ожидания реальных перемен и реформ никуда не делись,более того в органах управления станет реально меньше откровенных му-даков.И поэтому на ожиданиях будет зиждиться и более менее стабильность на валютном рынке.

4.Прогнозы Морганов сейчас наверное ближе всего к истине - 25-50 они забивают на конец года, но наверняка будет чуть побольше, склоняюсь к 26 "плюс", или 26-50.

5.27 "плюс"пока не жду, поскольку у властей столько бабла буквально под ногами валяется, что надо быть особо тупым,чтобы не воспользоваться этим и не заставить схемщиков,
(28 лет разграбляющих эту страну практически свободно ) немножко поумерить свои аппетиты.
Хотя как знать, цифра 27 вообще-то знаковый рубеж за последние четыре года, вся тусовка возле нее происходила все время.

6.Не забываю также свой старый прогноз годичной ( и раньше) давности - потенциал укрепления гривны к 22-23 не исчерпан ( не в краткосрочке конечно, и даже не в среднесрочке). Ввиду офигенного фантастического потенциала Украины и экономического дна, есть от чего отталкиваться.

7.Все остальное будет зависеть от многих факторов - от разруления,или не разруления ситуации с русскими, от размера ПИИ,от того - пошлют, или не пошлют на три веселых буквы Беню ( что практически невероятно, но надежда уходит последней) от реального веса олигархата и монополий в стране в ближайшем будущем,от того насколько удастся, или не удастся пощипать контрабас и много чего еще.

Пока на моменте - сдержанный оптимизм,
му-дакам стало немножко сложнее грабить эту страну,
и главное - впервые за последние 5 лет
на 99% говорят об экономике,
и только 1% о политике,
а не наоборот,
когда прикрываясь политикой
тупо тырили наши деньги.

Все будет зависеть от глубины изменений.

А пока что "медведи" все еще сильны и просто озверели :

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

24.0913 на каких-то мелочных движухах.

Правда , нал пока на это не ведется.

Плюс 15 коп и по доллару ,и по евро от утречка - по прежнему.

Против серьезного отскока играют планы по бумагам,
ну и земля - это более отдаленная перспектива,
а вот какие-то деньги от приватизации,
которую практически 100% протолкнут в первой половине следующего года
таки будут давить понижательно на зелень.

Поэтому однозначности нет и не будет,
только обыкновенная удача сможет нам помочь, господа.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
siriys
 
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