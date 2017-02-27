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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2223222422252226>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 196
Не нижче 24.50
46%
90
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати,печатный станок видимо уже работает на хороших оборотах. В банкоматах нулевые 500-ки вылетают. Это не есть хорошо!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

  fin написав:Кстати,печатный станок видимо уже работает на хороших оборотах. В банкоматах нулевые 500-ки вылетают. Это не есть хорошо!

Ще трішки і тисячки полетять :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, господа,прошу учесть, что при явном развороте через несколько дней может отреагировать ЧР превышением нального курса над безнальным.

Есть такой сленг у валютчиков ,тренд с "минусом", или тренд "с плюсиком".

Поэтому отскок на ЧР может быть чуть побольше МБ.

Что касаемо глубины коррекции вверх:

1.Сегодняшних 10-20 коп. на МБ таки похоже на очень-очень осторожный разворот и смену полугодичного тренда, но не прям завтра, а спустя недельку возможно.

2.Она не может быть сильно обвальной, поскольку времена когда первое лицо страны крестилось в прямом эфире на известие об 1 млрд.грн. МВФ - все-таки прошли.
Сейчас все более прагматично, взвешенно и не по мародерски.

3.Ожидания реальных перемен и реформ никуда не делись,более того в органах управления станет реально меньше откровенных му-даков.И поэтому на ожиданиях будет зиждиться и более менее стабильность на валютном рынке.

4.Прогнозы Морганов сейчас наверное ближе всего к истине - 25-50 они забивают на конец года, но наверняка будет чуть побольше, склоняюсь к 26 "плюс", или 26-50.

5.27 "плюс"пока не жду, поскольку у властей столько бабла буквально под ногами валяется, что надо быть особо тупым,чтобы не воспользоваться этим и не заставить схемщиков,
(28 лет разграбляющих эту страну практически свободно ) немножко поумерить свои аппетиты.
Хотя как знать, цифра 27 вообще-то знаковый рубеж за последние четыре года, вся тусовка возле нее происходила все время.

6.Не забываю также свой старый прогноз годичной ( и раньше) давности - потенциал укрепления гривны к 22-23 не исчерпан ( не в краткосрочке конечно, и даже не в среднесрочке). Ввиду офигенного фантастического потенциала Украины и экономического дна, есть от чего отталкиваться.

7.Все остальное будет зависеть от многих факторов - от разруления,или не разруления ситуации с русскими, от размера ПИИ,от того - пошлют, или не пошлют на три веселых буквы Беню ( что практически невероятно, но надежда уходит последней) от реального веса олигархата и монополий в стране в ближайшем будущем,от того насколько удастся, или не удастся пощипать контрабас и много чего еще.

Пока на моменте - сдержанный оптимизм,
му-дакам стало немножко сложнее грабить эту страну,
и главное - впервые за последние 5 лет
на 99% говорят об экономике,
и только 1% о политике,
а не наоборот,
когда прикрываясь политикой
тупо тырили наши деньги.

Все будет зависеть от глубины изменений.

А пока что "медведи" все еще сильны и просто озверели :

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

24.0913 на каких-то мелочных движухах.

Правда , нал пока на это не ведется.

Плюс 15 коп и по доллару ,и по евро от утречка - по прежнему.

Против серьезного отскока играют планы по бумагам,
ну и земля - это более отдаленная перспектива,
а вот какие-то деньги от приватизации,
которую практически 100% протолкнут в первой половине следующего года
таки будут давить понижательно на зелень.

Поэтому однозначности нет и не будет,
только обыкновенная удача сможет нам помочь, господа.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:24

  KOKS написав:при таком курсе цена 95Евро на АЗС должна быть 25 за литр, чото я даже и 27 не наблюдаю

Нет нового завоза ГСМ, перекрыто всё Беней и компанией. А если нет новых поставок, то нечем и усреднять цену. Вот и продают еще из старых запасов, ввезенных при курсе 26-27. У меня только один вопрос: на сколько хватит еще этих старых запасов и как будут сеять аграрии при таком зажиме топливного рынка Коломойским?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:30

  buratinyo написав:Вчера именно такие цены и наблюдал на какой-то заправке в Харькове. Целый день мотался по городу и проезжая мимо вспомнил о том, что нефтепродукты должны же припасть хоть чуть чуть. И тут увидел цены на заправке. Все было до 25,50 грн за литр. Бинго!!!

Теперь важно огласить название этой АЗС. Если это одна из сетей Бени, то всё понятно. Этот хрыч выталкивает конкурентов с рынка через цену. Чужим перекрыли завоз по импорту, а завозят только коломойские. В 2008 году Беня так громил конкурентов у себя в Днепре и округе. "Авиас" везде ставил цену на 0.5-0.8 гривен меньше самой низкой цены по городу. Сейчас ту же схему запустил, но уже по всей стране.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:45

Ну что, походу ростик сдувается...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:25

  asti написав:Ну что, походу ростик сдувается...


С чем связано такое утверждение?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:33

  Viktor написав:
  asti написав:Ну что, походу ростик сдувается...
С чем связано такое утверждение?
с Укрдилингом//)) ;) ;)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:40

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