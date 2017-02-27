Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59

Кстати, господа,прошу учесть, что при явном развороте через несколько дней может отреагировать ЧР превышением нального курса над безнальным.Есть такой сленг у валютчиков ,тренд с "минусом", или тренд "с плюсиком".Поэтому отскок на ЧР может быть чуть побольше МБ.Что касаемо глубины коррекции вверх:1.Сегодняшних 10-20 коп. на МБ таки похоже на очень-очень осторожный разворот и смену полугодичного тренда, но не прям завтра, а спустя недельку возможно.2.Она не может быть сильно обвальной, поскольку времена когда первое лицо страны крестилось в прямом эфире на известие об 1 млрд.грн. МВФ - все-таки прошли.Сейчас все более прагматично, взвешенно и не по мародерски.3.Ожидания реальных перемен и реформ никуда не делись,более того в органах управления станет реально меньше откровенных му-даков.И поэтому на ожиданиях будет зиждиться и более менее стабильность на валютном рынке.4.Прогнозы Морганов сейчас наверное ближе всего к истине - 25-50 они забивают на конец года, но наверняка будет чуть побольше, склоняюсь к 26 "плюс", или 26-50.5.27 "плюс"пока не жду, поскольку у властей столько бабла буквально под ногами валяется, что надо быть особо тупым,чтобы не воспользоваться этим и не заставить схемщиков,(28 лет разграбляющих эту страну практически свободно ) немножко поумерить свои аппетиты.Хотя как знать, цифра 27 вообще-то знаковый рубеж за последние четыре года, вся тусовка возле нее происходила все время.6.Не забываю также свой старый прогноз годичной ( и раньше) давности - потенциал укрепления гривны к 22-23 не исчерпан ( не в краткосрочке конечно, и даже не в среднесрочке). Ввиду офигенного фантастического потенциала Украины и экономического дна, есть от чего отталкиваться.7.Все остальное будет зависеть от многих факторов - от разруления,или не разруления ситуации с русскими, от размера ПИИ,от того - пошлют, или не пошлют на три веселых буквы Беню ( что практически невероятно, но надежда уходит последней) от реального веса олигархата и монополий в стране в ближайшем будущем,от того насколько удастся, или не удастся пощипать контрабас и много чего еще.Пока на моменте - сдержанный оптимизм,му-дакам стало немножко сложнее грабить эту страну,и главное - впервые за последние 5 летна 99% говорят об экономике,и только 1% о политике,а не наоборот,когда прикрываясь политикойтупо тырили наши деньги.Все будет зависеть от глубины изменений.А пока что "медведи" все еще сильны и просто озверели :24.0913 на каких-то мелочных движухах.Правда , нал пока на это не ведется.Плюс 15 коп и по доллару ,и по евро от утречка - по прежнему.Против серьезного отскока играют планы по бумагам,ну и земля - это более отдаленная перспектива,а вот какие-то деньги от приватизации,которую практически 100% протолкнут в первой половине следующего годатаки будут давить понижательно на зелень.Поэтому однозначности нет и не будет,только обыкновенная удача сможет нам помочь, господа.