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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:41
Да, немного просел бакс. Может, берет низкий старт?
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Viktor
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ЛОБ