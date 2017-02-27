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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 196
Не нижче 24.50
46%
90
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:41

  asti написав:
  Viktor написав:
  asti написав:Ну что, походу ростик сдувается...
С чем связано такое утверждение?
с Укрдилингом//)) ;) ;)


Да, немного просел бакс. Может, берет низкий старт? :D
Viktor
 
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