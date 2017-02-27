L написав:

budivelnik написав: Поясніть

НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню

Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара ПояснітьНБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривнюЩо заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара

У мене 2 варіанти пояснення:1) якщо в Мінфіні і НБУ як казав страусовод "патріотично настроєні офіцери", тобто клерки, то їм просто під менші відсотки не вдасться позичити от і ліплять такі відсотки, так як немає чим "закривати" бюджет. Один товариш писав тут, що у Юльки в 2009 було з ОВДП ще крутіше, так як переглянув її спроби позичати - там було скромніше (особливо обсяги) і багато аукціонів пройшло "по нулях";2) що хтось на цьому круто наварює і цей "хтось" буде старатися вижати з цього по максимуму, зафіксувавши прибуток зрозуміло що не в гривні, так що "завал" курсу тут також важливий. Після цього звалити (якщо він взагалі ще в Україні) звідси з формально легально заробленим баблом, щоб на новій батькіщині у "білих" людей ніяких питань до "інвестора" (або групи "інвесторів") щодо походження статків не виникло. Так як пояснення про "гроші з тумбочки" можуть не проконати, а вдалі інвестиції з крипти в ОВДП -запросто.Вибирайте, або додавайте свої. Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.