|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:41
Да, немного просел бакс. Может, берет низкий старт?
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:01
Собственно о чем мы сегодня и говорили:
В связи с укреплением гривны государственный бюджет Украины недополучил 60 млрд грн доходов за 8 месяцев текущего года.
Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
“Бюджет недополучает десятки миллиардов гривен от укрепления национальной валюты, потому что, например, в августе доходы от таможни были выполнены, всего лишь на 80% – то есть, минус 20% от плана. Доходы бюджета привязаны к доллару, и чем меньше гривен за доллар, тем, естественно, меньше доходов в бюджет… за 8 месяцев это примерно минус 60 млрд грн, или минус 9% от запланированных расходов”, – отметил экономист.
По его словам, 40% доходов бюджета обеспечивается именно таможней (НДС на импорт, ввозная пошлина и т.д.). При условии, что в Госбюджете-2019 заложен курс доллара на уровне 28,20 грн/доллар, а в настоящее время он упал до 24,20 грн, соответственно, образуется “дыра”.https://news.finance.ua/ru/news/-/45699 ... iya-grivny
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12920
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3672 раз.
- Подякували: 5370 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:01
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
-
BenDover
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:08
L написав: budivelnik написав:
Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара
У мене 2 варіанти пояснення:
1) якщо в Мінфіні і НБУ як казав страусовод "патріотично настроєні офіцери", тобто клерки, то їм просто під менші відсотки не вдасться позичити от і ліплять такі відсотки, так як немає чим "закривати" бюджет. Один товариш писав тут, що у Юльки в 2009 було з ОВДП ще крутіше, так як переглянув її спроби позичати - там було скромніше (особливо обсяги) і багато аукціонів пройшло "по нулях";
2) що хтось на цьому круто наварює і цей "хтось" буде старатися вижати з цього по максимуму, зафіксувавши прибуток зрозуміло що не в гривні, так що "завал" курсу тут також важливий. Після цього звалити (якщо він взагалі ще в Україні) звідси з формально легально заробленим баблом, щоб на новій батькіщині у "білих" людей ніяких питань до "інвестора" (або групи "інвесторів") щодо походження статків не виникло. Так як пояснення про "гроші з тумбочки" можуть не проконати, а вдалі інвестиції з крипти в ОВДП -запросто.
Вибирайте, або додавайте свої. Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
хтось - это JPMorgan Chase в числе активных покупателей гривневых гособлигаций Украины... и денег у них дофига...и трейдеров тоже...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5588
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 1380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:12
BenDover написав:
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
Жадность...
слышали такое?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:17
alex10 Приветствую, коллега, давно Вы не заходили.
Как жизнь в целом?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2361
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:26
BenDover написав:
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2985
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:27
asti написав: BenDover написав:
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
Жадность...
слышали такое?
уверенности нет
просто управляющие ивестфондов играют не на свои
а на деньги вкладчиков
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
-
J
-
-
- Повідомлень: 4561
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:46
BenDover написав:
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
Это на 100% напоминает хорошо уже забытое АО "МММ". Типа везде ж***, а у них рост.
Аналогично в 1997 годах и в России игрались с ОВГЗ, если кто способен вспомнить и понять почему в стране богатой полезными ископаемыми произошел такой обвал национальной валюты.
Не забываем о причинах естественного и экономически обоснованного роста национальной валюты
- положительное сальдо внешней торговли, растущее пять лет подряд положительное сальдо текущего счета, дефицит бюджета стремится к нулю, рост ВВП более 7% за год. Во всех остальных случаях ревальвация гривны носит спекулятивный характер. А значит требует внимания самого пристального.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1195
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2150 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:48
vitaliian написав: BenDover написав:
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.
Были в обозримой истории случаи, когда подобная выгодная мотивация оказывалась случайной?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8446
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1878 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15778
|1887229
|
|
|228
|20256
|
Сер 25 вер, 2019 14:31
jump
|
|6712
|1456806
|
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
|