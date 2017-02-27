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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2224222522262227>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 197
Не нижче 24.50
46%
91
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:41

  asti написав:
  Viktor написав:
  asti написав:Ну что, походу ростик сдувается...
С чем связано такое утверждение?
с Укрдилингом//)) ;) ;)


Да, немного просел бакс. Может, берет низкий старт? :D
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:01

Собственно о чем мы сегодня и говорили:

В связи с укреплением гривны государственный бюджет Украины недополучил 60 млрд грн доходов за 8 месяцев текущего года.
Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
“Бюджет недополучает десятки миллиардов гривен от укрепления национальной валюты, потому что, например, в августе доходы от таможни были выполнены, всего лишь на 80% – то есть, минус 20% от плана. Доходы бюджета привязаны к доллару, и чем меньше гривен за доллар, тем, естественно, меньше доходов в бюджет… за 8 месяцев это примерно минус 60 млрд грн, или минус 9% от запланированных расходов”, – отметил экономист.

По его словам, 40% доходов бюджета обеспечивается именно таможней (НДС на импорт, ввозная пошлина и т.д.). При условии, что в Госбюджете-2019 заложен курс доллара на уровне 28,20 грн/доллар, а в настоящее время он упал до 24,20 грн, соответственно, образуется “дыра”.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45699 ... iya-grivny
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:01

  siriys написав:какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv


Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:08

  L написав:
  budivelnik написав:Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара

У мене 2 варіанти пояснення:
1) якщо в Мінфіні і НБУ як казав страусовод "патріотично настроєні офіцери", тобто клерки, то їм просто під менші відсотки не вдасться позичити от і ліплять такі відсотки, так як немає чим "закривати" бюджет. Один товариш писав тут, що у Юльки в 2009 було з ОВДП ще крутіше, так як переглянув її спроби позичати - там було скромніше (особливо обсяги) і багато аукціонів пройшло "по нулях";
2) що хтось на цьому круто наварює і цей "хтось" буде старатися вижати з цього по максимуму, зафіксувавши прибуток зрозуміло що не в гривні, так що "завал" курсу тут також важливий. Після цього звалити (якщо він взагалі ще в Україні) звідси з формально легально заробленим баблом, щоб на новій батькіщині у "білих" людей ніяких питань до "інвестора" (або групи "інвесторів") щодо походження статків не виникло. Так як пояснення про "гроші з тумбочки" можуть не проконати, а вдалі інвестиції з крипти в ОВДП -запросто.
Вибирайте, або додавайте свої. Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.

хтось - это JPMorgan Chase в числе активных покупателей гривневых гособлигаций Украины... и денег у них дофига...и трейдеров тоже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:12

  BenDover написав:
  siriys написав:какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
Жадность...
слышали такое?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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alex10 Приветствую, коллега, давно Вы не заходили.
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Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:26

  BenDover написав:
  siriys написав:какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv


Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!

видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:27

  asti написав:
  BenDover написав:
  siriys написав:какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!
Жадность...
слышали такое?

уверенности нет
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:46

  BenDover написав:
  siriys написав:какой там разворот. все только начинается https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv


Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!

Это на 100% напоминает хорошо уже забытое АО "МММ". Типа везде ж***, а у них рост. :mrgreen: Аналогично в 1997 годах и в России игрались с ОВГЗ, если кто способен вспомнить и понять почему в стране богатой полезными ископаемыми произошел такой обвал национальной валюты.

Не забываем о причинах естественного и экономически обоснованного роста национальной валюты - положительное сальдо внешней торговли, растущее пять лет подряд положительное сальдо текущего счета, дефицит бюджета стремится к нулю, рост ВВП более 7% за год. Во всех остальных случаях ревальвация гривны носит спекулятивный характер. А значит требует внимания самого пристального.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:48

  vitaliian написав:
  BenDover написав:Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!

видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.

Были в обозримой истории случаи, когда подобная выгодная мотивация оказывалась случайной?
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