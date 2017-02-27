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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2224222522262227

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 197
Не нижче 24.50
46%
91
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
11
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила,
наша валюта самая растущая в мире и
кисельные берега и молочные реки уже наступили,
еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут :),
это к смене тренда.

Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.

Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.

Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.
Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.

Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.

Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.
Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

unian.ua/world/10697166-u-ssha-ogolosili-pro-pochatok-proceduri-impichmentu-trampa-video.html
vittore64501
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:17

Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05
Живите своим умом!
zzzzzz
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