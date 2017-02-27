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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 198
Не нижче 24.50
46%
91
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
25
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:48

  vitaliian написав:
  BenDover написав:Я видимо чего-то не понимаю... но от чего такая уверенность у покупающих ОВГЗ, которые тарятся 5-летками аж гай шумить? В воюющей-то стране. Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!

видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.

Были в обозримой истории случаи, когда подобная выгодная мотивация оказывалась случайной?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила,
наша валюта самая растущая в мире и
кисельные берега и молочные реки уже наступили,
еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут :),
это к смене тренда.

Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.

Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.

Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.
Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.

Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.

Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.
Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Востаннє редагувалось vittore64501 в Сер 25 вер, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:17

Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:21

  Автор77 написав:К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила
Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.


так это понятно, знать бы только когда...через месяц, год...или может быть через пять? :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:25

И о таможне...

В кратце: ничего не поменялось. Контрабас говорит спасибо за курс :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:Темпы размещений и скорость выкупа просто поражают. Путин уже не нападет?!

Путин и выкупает, ему некогда.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:07

  Автор77 написав:К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать - это к смене тренда.

Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.

Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
Так было осенью 2014-го,когда Петро раздавал через Ощадбанк мешки валюты, по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.

Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.
Много нестыковочек у вас, уважаемый/)
Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.
Во-вторых в 14 году Петро раздавал не по 100, а по 200 баксов и не по 14, а по 13(!) Чем пользовались некоторые ушлые люди - брали на несколько паспортов по 13 - целыми семьями ходили - и сдавали менялам по 13,9-14,2. И, к слову, продавал не только Ощад, продавали почти все банки и не по 200, а больше но на депозит. (Я в одном только Пумбе купил 40 тысяч!)
А про 22 - 23... тут я с вами полностью согласен//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:08

  zzzzzz написав:lrs7719
еще Центренерго надо не забыть. Милованов сегодня огласил список на приватизацию и забыл про Центрэнерго. Ему в комментариях напомнили, так он включил дурака и ответил - ПОЗЖЕ


А как там дела у ОПЗ? Его вроде как "сигнал для большой приватизации" собирались запускать :lol: ? Блин- ну продали б это всё гамузом ещё в 2006 году - может какой то индус тогда б и купил... А так... Ладно. Очень в тему банер с дурацкой мордой выскакивает - ТАКАМОН... Лучше и больше и не скажешь по теме
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 25 вер, 2019 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:11

  zzzzzz написав:Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05


И тут еще этот гривнеукрепляж! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!
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