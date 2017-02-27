vitaliian написав:
видимо кому нужно дали гарантии выгодного курса на момент выхода из макулатуры в валюту.
Были в обозримой истории случаи, когда подобная выгодная мотивация оказывалась случайной?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:48
Были в обозримой истории случаи, когда подобная выгодная мотивация оказывалась случайной?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
К слову, есть такая народная примета -
если народ начинает психовать,
и уже кажется - вот все уже лафа наступила,
наша валюта самая растущая в мире и
кисельные берега и молочные реки уже наступили,
еще десяток лет и доллар гривна на паритет выйдут ,
это к смене тренда.
Так было в 1998-м когда доллар опускался до 1-60, а потом начался многолетний период ослабления, окончившийся курсом 5-60.
Так было в 2008-м, когда все лето доллар постепенно слетал с 5-10 до 4-60.
И это не копейки - это на минуточку ! целых 10% на тот момент было.
Так было в 2013-м,когда перед заплывом в глубину гривна слетела с твердых 8-35 в один день до 8-10 и валютчики занимали очередь в банки ( уже несуществующие сейчас) сливаться в кассе, так как на ЧР была только продажа и нулевая покупка. Это произошло моментально после того как русские перекинули часть 15-миллиарднодолларовго кредита под смешные проценты , первый транш был - 3 млрд.дол.
Что случилось потом мы знаем - забег до курса 12 был неудержим.
Так было осенью 2014-го,когда Петро для того чтобы на осенних выбрали побольше его подручных зажал рост курса и раздавал через Ощадбанк мешки валюты, вначале - было "от пуза", а потом когда запасы пощипали стали тарить по 100 баксов на рыло, народ за этой соткой по "14" очередь с 5 утра занимал.
Так и эта лафа, которая все равно окончится, не будем про точное время.
Слишком рано еще направляться в сторону 22-23, надо вначале хотя бы на 10-20% авгиевы конюшни разгребти.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
unian.ua/world
Востаннє редагувалось vittore64501 в Сер 25 вер, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:17
Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:21
так это понятно, знать бы только когда...через месяц, год...или может быть через пять?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:25
И о таможне...
В кратце: ничего не поменялось. Контрабас говорит спасибо за курс
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:07
Много нестыковочек у вас, уважаемый/)
Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.
Во-вторых в 14 году Петро раздавал не по 100, а по 200 баксов и не по 14, а по 13(!) Чем пользовались некоторые ушлые люди - брали на несколько паспортов по 13 - целыми семьями ходили - и сдавали менялам по 13,9-14,2. И, к слову, продавал не только Ощад, продавали почти все банки и не по 200, а больше но на депозит. (Я в одном только Пумбе купил 40 тысяч!)
А про 22 - 23... тут я с вами полностью согласен//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:08
А как там дела у ОПЗ? Его вроде как "сигнал для большой приватизации" собирались запускать ? Блин- ну продали б это всё гамузом ещё в 2006 году - может какой то индус тогда б и купил... А так... Ладно. Очень в тему банер с дурацкой мордой выскакивает - ТАКАМОН... Лучше и больше и не скажешь по теме
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 25 вер, 2019 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:11
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|