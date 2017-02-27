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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:16
change_pm написав: zzzzzz написав:
Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05
И тут еще этот гривнеукрепляж! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!
Как шо делать? Пусть едут домой и поляков с немцами прихватят. Расскажут им, что тут депозиты/ОВДП по 15% в долларах (а с курсовой разницей и все 30%) годовых. Они там наверное в своих европах с отрицательной ставкой намаялись. Откроем "финансовый туризм".
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