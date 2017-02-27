zzzzzz написав:Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05
И тут еще этот гривнеукрепляж! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!
Как шо делать? Пусть едут домой и поляков с немцами прихватят. Расскажут им, что тут депозиты/ОВДП по 15% в долларах (а с курсовой разницей и все 30%) годовых. Они там наверное в своих европах с отрицательной ставкой намаялись. Откроем "финансовый туризм".
Ненене, пусть они у себя сидят. А то из-за таких "туристов" процентные ставки упадут и я буду получать меньше % с грн депо Кстати, кто еще не в баксе? Давайте срочно в бакс! Сделайте мне хотя бы 25, уже по такому готов слить чуток))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)