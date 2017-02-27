RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 200
Не нижче 24.50
46%
92
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
6%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
33
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот тут про жесткую подковерную схватку разных олигархических груп,
вряд ли при таком гадюшнике , который продолжается сейчас -курс валют будет стабильно низким:

https://www.youtube.com/watch?v=H9QQRgVYu8I
Автор77
 
Повідомлень: 426
З нами з: 09.11.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:44

  UA написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Криптовалюты вчера на 15% свалились все

Все переворачиваются в гривну :)

Вышла новость, что новый суперкомпютер от гугла может ломать все эти Блокчейны - криптокоды.

суперкомпютер от гугла может выполнять супербыстро только 1 задачу, и это не блокчейн...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 20.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49

  lrs7719 написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05


И тут еще этот гривнеукрепляж! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!


Как шо делать? Пусть едут домой и поляков с немцами прихватят. Расскажут им, что тут депозиты/ОВДП по 15% в долларах (а с курсовой разницей и все 30%) годовых. Они там наверное в своих европах с отрицательной ставкой намаялись. Откроем "финансовый туризм".

Ненене, пусть они у себя сидят. А то из-за таких "туристов" процентные ставки упадут и я буду получать меньше % с грн депо :) Кстати, кто еще не в баксе? Давайте срочно в бакс! Сделайте мне хотя бы 25, уже по такому готов слить чуток))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3980
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2225222622272228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
234 20503
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 22:26
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1577, 1578, 1579
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15785 1887665
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 21:49
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1456859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.