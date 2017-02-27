вряд ли при таком гадюшнике , который продолжается сейчас -курс валют будет стабильно низким:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот тут про жесткую подковерную схватку разных олигархических груп,
вряд ли при таком гадюшнике , который продолжается сейчас -курс валют будет стабильно низким:
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:44
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49
Ненене, пусть они у себя сидят. А то из-за таких "туристов" процентные ставки упадут и я буду получать меньше % с грн депо Кстати, кто еще не в баксе? Давайте срочно в бакс! Сделайте мне хотя бы 25, уже по такому готов слить чуток))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Сер 25 вер, 2019 23:03
Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?
В чем логика НБУ?
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Сер 25 вер, 2019 23:21
купят бумагу и краски
и будут печатать деньги
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:39
ОВГЗ выпускает Министерство финансов с целью финансирования дефицита в доходной части бюджета. Про зароботок речь не идет от слова совсем. Деньги пойдут на пенсии, зарплаты бюджетникам и т.д. Проценты и тело по этим ОВГЗ рплатят из новых поступлений от налогов и тут же выпустят новые ОВГЗ для компенсации выплат по предыдущим. По факту, это обычное проедание кредитных средств.
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