Додано: Сер 25 вер, 2019 23:03

Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?

В чем логика НБУ?

Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...