Додано: Чет 26 вер, 2019 00:59

Чтобы понять масштабы проблемы, можно привести несколько сравнительных цифр по ситуациям с ОВГЗ в Украине сегодня и с ГКО (государственные краткосрочные облигации) в России в 1998 г., когда там случился дефолт.



ВВП России в 1997 г. составил $346,1 млрд. Объем ГКО, который был в обращении к августу 1998 г., составлял $29 млрд. Это около 8% тогдашнего российского ВВП.



ВВП Украины в 2018 г. составил $130,8 млрд. Объем ОВГЗ в обращении к 20 августа – $31,7 млрд. То есть, 24,2% украинского ВВП.



Разумеется, в сравниваемых ситуациях есть ряд отличий. Из всего объема украинских ОВГЗ больше 42% лежат мертвым грузом в НБУ. Кроме того, российскими ГКО владели в основном иностранцы. У нас же, даже при 14-кратном росте с начала года, доля вложений иностранцев пока составляет 11%. Ставки по российским ГКО к августу 1998 г. превышали 80%. А ставки по украинским ОВГЗ сегодня даже чуть снизились и составляют 16-17%.



Но по последнему пункту стоит вспомнить, что еще за год до тогдашнего дефолта ставки по ГКО были 17-18%. И, казалось, ничего не предвещало катастрофы. Но в 1998 г. случился мировой финансовый кризис. И ситуация на финансовых рынках сильно изменилась.



При этом сегодня множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев. Кстати, даже если вычесть ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ, то и оставшиеся, находящиеся в свободном обращении ОВГЗ, составляют 18,3% украинского ВВП, что существенно больше, чем составляли ГКО в России.



Еще одно сходство ситуаций: российские власти тогда тоже пытались «чудить» с валютным курсом, необоснованно укрепляя рубль.



Уже исходя из приведенных цифр понятно: долго строить финансовую пирамиду ОВГЗ Украина не сможет. Равно как не получится и просто так ее разрушить.



Есть целый ряд проблем:



1. Если просто перестать занимать, то нечем будет финансировать дефицит бюджета до конца года – тогда нужно проводить секвестр бюджета или недофинансировать какие-то его статьи.



2. Если просто существенно снизить ставку, то давать взаймы перестанут. Более того, в любой момент спекулянты могут начать выводить деньги и тогда даже их доли может хватить для обвала.



3. Следующей проблемой является то, что украинская пирамида, как и любая финансовая пирамида, строилась на высоких, неадекватных процентных ставках. Теперь размещенные по таким ставкам облигации надо обслуживать. Дорого обслуживать. А в бюджете под эти цели были заложены гораздо более скромные средства.



Ведь предполагалось, что мы будем получать кредиты по льготным ставкам от МВФ. Предполагалось, той же Стратегией управления госдолгом, что и внутри страны ставки расти не будут. За счет искусственного укрепления курса гривны удалось добиться сокращения стоимости обслуживания внешних долгов. Но добыта эта возможность была дорогой ценой: общая стоимость обслуживания долгов по итогам года вырастет, как минимум, на $1 млрд. И это при том, что стоимость обслуживания ОВГЗ выросла так, что с запасом перекрыла экономию на обслуживании внешних займов. Этот миллиард где-то надо изыскать. Плюс надо согласовать новые макропараметры с МВФ, о чем упоминалось выше и т.д., и т.п.

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