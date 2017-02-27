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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 201
Не нижче 24.50
46%
92
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
34
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот тут про жесткую подковерную схватку разных олигархических груп,
вряд ли при таком гадюшнике , который продолжается сейчас -курс валют будет стабильно низким:

https://www.youtube.com/watch?v=H9QQRgVYu8I
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:44

  UA написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Криптовалюты вчера на 15% свалились все

Все переворачиваются в гривну :)

Вышла новость, что новый суперкомпютер от гугла может ломать все эти Блокчейны - криптокоды.

суперкомпютер от гугла может выполнять супербыстро только 1 задачу, и это не блокчейн...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49

  lrs7719 написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Еврик передает привет с уровня 1,0942 , скорее всего таки да , идем на 1,05


И тут еще этот гривнеукрепляж! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!


Как шо делать? Пусть едут домой и поляков с немцами прихватят. Расскажут им, что тут депозиты/ОВДП по 15% в долларах (а с курсовой разницей и все 30%) годовых. Они там наверное в своих европах с отрицательной ставкой намаялись. Откроем "финансовый туризм".

Ненене, пусть они у себя сидят. А то из-за таких "туристов" процентные ставки упадут и я буду получать меньше % с грн депо :) Кстати, кто еще не в баксе? Давайте срочно в бакс! Сделайте мне хотя бы 25, уже по такому готов слить чуток))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:03

Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?
В чем логика НБУ?
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:21

  hno3 написав:Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?

купят бумагу и краски
и будут печатать деньги
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:39

  hno3 написав:Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?
В чем логика НБУ?
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?


ОВГЗ выпускает Министерство финансов с целью финансирования дефицита в доходной части бюджета. Про зароботок речь не идет от слова совсем. Деньги пойдут на пенсии, зарплаты бюджетникам и т.д. Проценты и тело по этим ОВГЗ рплатят из новых поступлений от налогов и тут же выпустят новые ОВГЗ для компенсации выплат по предыдущим. По факту, это обычное проедание кредитных средств.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 00:57

  Viktor написав:
  hno3 написав:Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?
В чем логика НБУ?
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?


ОВГЗ выпускает Министерство финансов с целью финансирования дефицита в доходной части бюджета. Про зароботок речь не идет от слова совсем. Деньги пойдут на пенсии, зарплаты бюджетникам и т.д. Проценты и тело по этим ОВГЗ рплатят из новых поступлений от налогов и тут же выпустят новые ОВГЗ для компенсации выплат по предыдущим. По факту, это обычное проедание кредитных средств.


Не совсем обычное. Обычное это мвфское проедать. А тут выстроили пирамиду, и отдалживают чтобы платить по сверкоротким и сверхдорогим кредитам.

МВФ судя по всему взял паузу, а потому дни пирамиды сочтены. У Украины не откуда (да и незачем) изымать ресурсы чтобы расплатится с партнерами пирамиды. Ушлые выйдут или уже вышли. А остальным, как верно заметили, бумага с краской.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 00:59

Чтобы понять масштабы проблемы, можно привести несколько сравнительных цифр по ситуациям с ОВГЗ в Украине сегодня и с ГКО (государственные краткосрочные облигации) в России в 1998 г., когда там случился дефолт.

ВВП России в 1997 г. составил $346,1 млрд. Объем ГКО, который был в обращении к августу 1998 г., составлял $29 млрд. Это около 8% тогдашнего российского ВВП.

ВВП Украины в 2018 г. составил $130,8 млрд. Объем ОВГЗ в обращении к 20 августа – $31,7 млрд. То есть, 24,2% украинского ВВП.

Разумеется, в сравниваемых ситуациях есть ряд отличий. Из всего объема украинских ОВГЗ больше 42% лежат мертвым грузом в НБУ. Кроме того, российскими ГКО владели в основном иностранцы. У нас же, даже при 14-кратном росте с начала года, доля вложений иностранцев пока составляет 11%. Ставки по российским ГКО к августу 1998 г. превышали 80%. А ставки по украинским ОВГЗ сегодня даже чуть снизились и составляют 16-17%.

Но по последнему пункту стоит вспомнить, что еще за год до тогдашнего дефолта ставки по ГКО были 17-18%. И, казалось, ничего не предвещало катастрофы. Но в 1998 г. случился мировой финансовый кризис. И ситуация на финансовых рынках сильно изменилась.

При этом сегодня множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев. Кстати, даже если вычесть ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ, то и оставшиеся, находящиеся в свободном обращении ОВГЗ, составляют 18,3% украинского ВВП, что существенно больше, чем составляли ГКО в России.

Еще одно сходство ситуаций: российские власти тогда тоже пытались «чудить» с валютным курсом, необоснованно укрепляя рубль.

Уже исходя из приведенных цифр понятно: долго строить финансовую пирамиду ОВГЗ Украина не сможет. Равно как не получится и просто так ее разрушить.

Есть целый ряд проблем:

1. Если просто перестать занимать, то нечем будет финансировать дефицит бюджета до конца года – тогда нужно проводить секвестр бюджета или недофинансировать какие-то его статьи.

2. Если просто существенно снизить ставку, то давать взаймы перестанут. Более того, в любой момент спекулянты могут начать выводить деньги и тогда даже их доли может хватить для обвала.

3. Следующей проблемой является то, что украинская пирамида, как и любая финансовая пирамида, строилась на высоких, неадекватных процентных ставках. Теперь размещенные по таким ставкам облигации надо обслуживать. Дорого обслуживать. А в бюджете под эти цели были заложены гораздо более скромные средства.

Ведь предполагалось, что мы будем получать кредиты по льготным ставкам от МВФ. Предполагалось, той же Стратегией управления госдолгом, что и внутри страны ставки расти не будут. За счет искусственного укрепления курса гривны удалось добиться сокращения стоимости обслуживания внешних долгов. Но добыта эта возможность была дорогой ценой: общая стоимость обслуживания долгов по итогам года вырастет, как минимум, на $1 млрд. И это при том, что стоимость обслуживания ОВГЗ выросла так, что с запасом перекрыла экономию на обслуживании внешних займов. Этот миллиард где-то надо изыскать. Плюс надо согласовать новые макропараметры с МВФ, о чем упоминалось выше и т.д., и т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 02:18

Moneta

под рельсы если будет 22? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 04:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

насколько я понял, грета тунберг в разговоре с коломойским на программе у шустера объявила трампу импичмент. поэтому гривна так и укрепляется на фоне доллара.
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