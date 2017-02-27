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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2226222722282229

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 201
Не нижче 24.50
46%
92
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
34
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 05:11

  J написав:
  hno3 написав:Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?

купят бумагу и краски
и будут печатать деньги


до конца года им это точно не понадобится

п.с. Міністри закордонних справ України і Еквадору Вадим Пристайко і Хосе Валенсія підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Глави МЗС поставили підписи під документом e ході зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 05:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Много нестыковочек у вас, уважаемый/)
Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.


Все ж таки пам'ять капризна штука. У 1998 р. осінню курс гривні знижувався з 2 до 3.5 до кінця року. а 6 грн. короткочасно було аж у 2000 р. Подивитись тодішні курси https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /12/09#2:0
Чи є аналогія із сьогоднішнім днем?
Напевно, хіба в тому що після більш-менш тривалого руху курсу грн. вверх логічно припустити рух вниз. Причини-наслідки можуть бути інші, а результат той же.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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