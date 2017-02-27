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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 05:11
J написав: hno3 написав:
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?
купят бумагу и краски
и будут печатать деньги
до конца года им это точно не понадобится
п.с. Міністри закордонних справ України і Еквадору Вадим Пристайко і Хосе Валенсія підписали угоду про безвізовий режим між країнами.
Глави МЗС поставили підписи під документом e ході зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Чет 26 вер, 2019 05:34
asti написав:
Много нестыковочек у вас, уважаемый/)
Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.
Все ж таки пам'ять капризна штука. У 1998 р. осінню курс гривні знижувався з 2 до 3.5 до кінця року. а 6 грн. короткочасно було аж у 2000 р. Подивитись тодішні курси https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /12/09#2:0
Чи є аналогія із сьогоднішнім днем?
Напевно, хіба в тому що після більш-менш тривалого руху курсу грн. вверх логічно припустити рух вниз. Причини-наслідки можуть бути інші, а результат той же.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 26 вер, 2019 06:39
Ой+ написав: asti написав:
Много нестыковочек у вас, уважаемый/)
Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.
Все ж таки пам'ять капризна штука. У 1998 р. осінню курс гривні знижувався з 2 до 3.5 до кінця року. а 6 грн.
Чи є аналогія із сьогоднішнім днем?
Напевно, хіба в тому що після більш-менш тривалого руху курсу грн. вверх логічно припустити рух вниз. Причини-наслідки можуть бути інші, а результат той же.
Главное тогда было то, что купить доллар в банке было нельзя. Как и в 2008 году. Курс был, а доллар только у менял. И да - полет был стремительным. Точно не годами. Ещё в конце сентября 2008 было спокойно. И точно никто не думал о 8-9 грн.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 06:57
Нет, в конце сентября было уже очень неспокойно в 2008 году!
Дела начались ещё в середине-конце августа, когда доллар взлетел с 4,5 до 4,8 гривен. А в конце сентября ушли уже далеко за 5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:05
Viktor написав:
По факту, это обычное проедание кредитных средств.
По факту, это отложенная эмиссия
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:14
Moneta написав:
Чтобы понять масштабы проблемы, можно привести несколько сравнительных цифр по ситуациям с ОВГЗ в Украине сегодня и с ГКО (государственные краткосрочные облигации) в России в 1998 г., когда там случился дефолт.
ВВП России в 1997 г. составил $346,1 млрд. Объем ГКО, который был в обращении к августу 1998 г., составлял $29 млрд. Это около 8% тогдашнего российского ВВП.
ВВП Украины в 2018 г. составил $130,8 млрд. Объем ОВГЗ в обращении к 20 августа – $31,7 млрд. То есть, 24,2% украинского ВВП.
Разумеется, в сравниваемых ситуациях есть ряд отличий. Из всего объема украинских ОВГЗ больше 42% лежат мертвым грузом в НБУ. Кроме того, российскими ГКО владели в основном иностранцы. У нас же, даже при 14-кратном росте с начала года, доля вложений иностранцев пока составляет 11%. Ставки по российским ГКО к августу 1998 г. превышали 80%. А ставки по украинским ОВГЗ сегодня даже чуть снизились и составляют 16-17%.
Но по последнему пункту стоит вспомнить, что еще за год до тогдашнего дефолта ставки по ГКО были 17-18%. И, казалось, ничего не предвещало катастрофы. Но в 1998 г. случился мировой финансовый кризис. И ситуация на финансовых рынках сильно изменилась.
При этом сегодня множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев. Кстати, даже если вычесть ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ, то и оставшиеся, находящиеся в свободном обращении ОВГЗ, составляют 18,3% украинского ВВП, что существенно больше, чем составляли ГКО в России.
Еще одно сходство ситуаций: российские власти тогда тоже пытались «чудить» с валютным курсом, необоснованно укрепляя рубль.
Уже исходя из приведенных цифр понятно: долго строить финансовую пирамиду ОВГЗ Украина не сможет. Равно как не получится и просто так ее разрушить.
Есть целый ряд проблем:
1. Если просто перестать занимать, то нечем будет финансировать дефицит бюджета до конца года – тогда нужно проводить секвестр бюджета или недофинансировать какие-то его статьи.
2. Если просто существенно снизить ставку, то давать взаймы перестанут. Более того, в любой момент спекулянты могут начать выводить деньги и тогда даже их доли может хватить для обвала.
3. Следующей проблемой является то, что украинская пирамида, как и любая финансовая пирамида, строилась на высоких, неадекватных процентных ставках. Теперь размещенные по таким ставкам облигации надо обслуживать. Дорого обслуживать. А в бюджете под эти цели были заложены гораздо более скромные средства.
Ведь предполагалось, что мы будем получать кредиты по льготным ставкам от МВФ. Предполагалось, той же Стратегией управления госдолгом, что и внутри страны ставки расти не будут. За счет искусственного укрепления курса гривны удалось добиться сокращения стоимости обслуживания внешних долгов. Но добыта эта возможность была дорогой ценой: общая стоимость обслуживания долгов по итогам года вырастет, как минимум, на $1 млрд. И это при том, что стоимость обслуживания ОВГЗ выросла так, что с запасом перекрыла экономию на обслуживании внешних займов. Этот миллиард где-то надо изыскать. Плюс надо согласовать новые макропараметры с МВФ, о чем упоминалось выше и т.д., и т.п.
Во-первых ГКО это государственные казначейские обязательства, а не краткосрочные облигации.
Во-вторых, как вы правильно отметили, доля реальных ОВГЗ ( у нерезов и физиков) составляет около 11%, остальные лежат в НБУ и капиталах госбанков (только в Привате 155 ярдов!) Причем они не просто там лежат, а генерируют прибыль в виде процентного дохода на который, собственно, эти банки и существуют, а НБУ эту прибыль возвращает обратно в бюджет. Понятно, что эта прибыль - фикция, но что поделать...
В-третьих, ставки по ОВГЗ падают уже полгода и никаких 16-17% уже нет - последние пятилетки разместили под 14,75% и собираются снижать дальше.
В-четвёртых, украинская экономика также сырьевая, но она все-же более диверсифецирована чем российская, у нас почти половину экспорта составляет агроэкпорт, в России его нет, а аграрная продукция в случае кризиса дешевеет не так сильно как нефть или руда.
Заробитчане, ну тут фактор скорее отрицательный, так как в случае кризиса значительная их часть вернётся домой так как потеряет работу и будет создавать здесь дополнительное давление на курс своим потреблением. Но пока что это мощнейший фактор поддержки курса гривны - всё-таки 12-13 миллиардов баксов в год это серьезно.
Меня беспокоит больше ситуация с потерей транзита газа, но, думаю, по газу договорятся, если не на 10 лет, то минимум на 5 - каденцию Зеленского, а там уже рынок земли нормально заработает, ну и другие реформы...
Так что параллель с Россией 98 года не совсем корректна я считаю//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:43
Moneta
3. Следующей проблемой является то, что украинская пирамида, как и любая финансовая пирамида, строилась на высоких, неадекватных процентных ставках. Теперь размещенные по таким ставкам облигации надо обслуживать. Дорого обслуживать. А в бюджете под эти цели были заложены гораздо более скромные средства.
Как же задалбывают эти форумные писаки. Блин, ну открой же Держ.бюджет. Посмотри сколько заложено в бюджете на обслуживание, потом зайди на сайт НБУ и посмотри сколько потрачено - но нет. НИФИГА, а зачем ? Зачем напрягать мозги, лучше сидеть на форуме и крапать свой воспаленный бред тоннами загаживая весь форум.
Я уже молчу про то что помимо ОВГЗ есть ОЗДП, есть внешние кредиты, есть гарантии гос-ва по другим привлеченным обязательствам. Все данные про долги публикуются в динамике ЕЖЕМЕСЯЧНО, но нет, кому нафик это надо, сидеть вот это, изучать, анализировать, никто же не хочет напрягать мозг, лучше взять и весь свой воспаленный бред вывалить на форуме ппц
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:54
Corpocrator написав:
насколько я понял, грета тунберг в разговоре с коломойским на программе у шустера объявила трампу импичмент. поэтому гривна так и укрепляется на фоне доллара.
Скорее всего - ДА. И при этом доллар растёт к основным валютам
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:29
Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривныhttps://news.finance.ua/ru/news/-/45699 ... iya-grivny
Интересно, а какое превышение привлечения по гривнеоблигациям над погашением плюс выплатой процентов за те же 8 месяцев 2019г.?
Шоб не оказалось, что назанимали меньше чем собственных доходов потеряли
"Кінчайте, куме, торгувати, бо вже немає чим решту давати" (С)
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:32
Привлечением всё перекрыли!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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