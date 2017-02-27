Дада, скоро апокалипсис, "пирамида" разрушится, все срочно заходим в бакс!!!
А тем временем, паническая надбавка продолжает падать и мы уже приближаемся к ЭОК
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:45
Дада, скоро апокалипсис, "пирамида" разрушится, все срочно заходим в бакс!!!
А тем временем, паническая надбавка продолжает падать и мы уже приближаемся к ЭОК
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:46
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
"Государство рискует остаться и без денег, и без земли
Как реализуют грандиозную аферу с липовыми инвестициями через ОВГЗ
О дефолте, кидке и "рынке земли". В последнее время, начали ширится слухи о том, что нерезиденты создали "паркинг" инвестиций на рынке ОВГЗ и главная цель этих вложений - скупка земли в конце следующего года. Вначале эта информация вызвала у меня сомнение: зачем "парковаться" у нас в гривне, если это можно сделать в долларе на BVI. Но, как оказалось, все так и есть. Среди так называемых "нерезидентов", настоящих иностранцев не более 50%. Остальные - фиктивные инвестиции, сформированные структурами, аффилированными с властью и использующими инсайдерскую информацию. С учетом ревальвации гривны и реинвестиций дохода от коротких бумаг (3-6 месяцев), минимальная доходность в долларовом эквиваленте гривневых ОВГЗ составит 25-40%. Если антиутопия с курсом продлится и в следующем году на кредитных инъекциях МВФ, мультипликатор портфеля ОВГЗ на вложенный доллар вырастет при определенных раскладах (если вовремя выскочить, а "нужные" люди подскажут) до уровня 2 к 1. То есть на миллиард долларов портфельных инвестиций придется столько же прибыли. И она не облагается налогами. "Они вам не ФОП-ы..". Если эти деньги "распаркуют" на рынке земли - получится, что 50% земельного банка так называемые "нерезы" купят на шару. Точнее - за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение ОВГЗ. В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли (во всяком случае, без нескольких миллионов гектаров, находящихся в государственной собственности). Вот вам и "новые лица" - "червонец нарисуют - ни один опер от настоящего не отличит". "
Ну, и чтобы два раза не накидывать на вентилятор - у кого есть пару минут времени, образный Дубинский на пальцах и с обсцененной лексикой рассказывает о том, как по его мнению начала работать пирамида и к чему это приведёт, с 9 минуты по 12 минуту.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:48
Уже можно?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:54
Бред сивой кобылы.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:59
freeze
Какая-то извращенная логика. По такой же логике можно взять к примеру цену на палладий.
И все это завернуть в марксистский бред. Можно написать " Мировые финансовые воротилы скупают металлы тем самым они обворовывают и угнетают рабочий класс. Весь рабочий класс, будет порабощен пока акулы бизнеса создают себе миллиардные состояния."
В мире все время что-то дорожает или дешевеет. Чего он например не написал про картошку ? Картошка выросла в цене в 3 раза. Почему он не пишет что власть всех обокрала повысив цену на картошку ? Еще можно вспомнить цену на лук, она тоже вроде подскочила в 4 раза
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:01
))) Что радует, что ровно через год можно проверить все прогнозы и утверждения, всех экономистов и тд.
Единственное, в чем я уверен на 100 процентов, что сейчас многие сильные мира сего, собираются и уже начали ловить рыбку в нашей мутной воде. Как получится ? Обычно успешные люди успешны во всём.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:03
Я ещё помню что было очень долго 5.27, а потом опустилось до 5.05
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:07
А что слышно по-поводу закона о налоговой амнистии?
Как-то всё затихло...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:11
Решили не будить пока спящего уклониста?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:16
Поход вниз остановился, и это дно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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