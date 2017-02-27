Додано: Чет 26 вер, 2019 08:46

zzzzzz написав: Как же задалбывают эти форумные писаки. Как же задалбывают эти форумные писаки.

А как Вы относитесь к мнению Куща ?"Государство рискует остаться и без денег, и без землиКак реализуют грандиозную аферу с липовыми инвестициями через ОВГЗО дефолте, кидке и "рынке земли". В последнее время, начали ширится слухи о том, что нерезиденты создали "паркинг" инвестиций на рынке ОВГЗ и главная цель этих вложений - скупка земли в конце следующего года. Вначале эта информация вызвала у меня сомнение: зачем "парковаться" у нас в гривне, если это можно сделать в долларе на BVI. Но, как оказалось, все так и есть. Среди так называемых "нерезидентов", настоящих иностранцев не более 50%. Остальные - фиктивные инвестиции, сформированные структурами, аффилированными с властью и использующими инсайдерскую информацию. С учетом ревальвации гривны и реинвестиций дохода от коротких бумаг (3-6 месяцев), минимальная доходность в долларовом эквиваленте гривневых ОВГЗ составит 25-40%. Если антиутопия с курсом продлится и в следующем году на кредитных инъекциях МВФ, мультипликатор портфеля ОВГЗ на вложенный доллар вырастет при определенных раскладах (если вовремя выскочить, а "нужные" люди подскажут) до уровня 2 к 1. То есть на миллиард долларов портфельных инвестиций придется столько же прибыли. И она не облагается налогами. "Они вам не ФОП-ы..". Если эти деньги "распаркуют" на рынке земли - получится, что 50% земельного банка так называемые "нерезы" купят на шару. Точнее - за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение ОВГЗ. В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли (во всяком случае, без нескольких миллионов гектаров, находящихся в государственной собственности). Вот вам и "новые лица" - "червонец нарисуют - ни один опер от настоящего не отличит". "Ну, и чтобы два раза не накидывать на вентилятор - у кого есть пару минут времени, образный Дубинский на пальцах и с обсцененной лексикой рассказывает о том, как по его мнению начала работать пирамида и к чему это приведёт, с 9 минуты по 12 минуту.