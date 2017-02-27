RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 203
Не нижче 24.50
46%
93
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:45

  Moneta написав:МВФ судя по всему взял паузу, а потому дни пирамиды сочтены. У Украины не откуда (да и незачем) изымать ресурсы чтобы расплатится с партнерами пирамиды. Ушлые выйдут или уже вышли. А остальным, как верно заметили, бумага с краской.

Дада, скоро апокалипсис, "пирамида" разрушится, все срочно заходим в бакс!!!
А тем временем, паническая надбавка продолжает падать и мы уже приближаемся к ЭОК :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:46

  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.


А как Вы относитесь к мнению Куща ?

"Государство рискует остаться и без денег, и без земли
Как реализуют грандиозную аферу с липовыми инвестициями через ОВГЗ
О дефолте, кидке и "рынке земли". В последнее время, начали ширится слухи о том, что нерезиденты создали "паркинг" инвестиций на рынке ОВГЗ и главная цель этих вложений - скупка земли в конце следующего года. Вначале эта информация вызвала у меня сомнение: зачем "парковаться" у нас в гривне, если это можно сделать в долларе на BVI. Но, как оказалось, все так и есть. Среди так называемых "нерезидентов", настоящих иностранцев не более 50%. Остальные - фиктивные инвестиции, сформированные структурами, аффилированными с властью и использующими инсайдерскую информацию. С учетом ревальвации гривны и реинвестиций дохода от коротких бумаг (3-6 месяцев), минимальная доходность в долларовом эквиваленте гривневых ОВГЗ составит 25-40%. Если антиутопия с курсом продлится и в следующем году на кредитных инъекциях МВФ, мультипликатор портфеля ОВГЗ на вложенный доллар вырастет при определенных раскладах (если вовремя выскочить, а "нужные" люди подскажут) до уровня 2 к 1. То есть на миллиард долларов портфельных инвестиций придется столько же прибыли. И она не облагается налогами. "Они вам не ФОП-ы..". Если эти деньги "распаркуют" на рынке земли - получится, что 50% земельного банка так называемые "нерезы" купят на шару. Точнее - за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение ОВГЗ. В таком случае, государство в конце следующего года рискует остаться и без денег, и без земли (во всяком случае, без нескольких миллионов гектаров, находящихся в государственной собственности). Вот вам и "новые лица" - "червонец нарисуют - ни один опер от настоящего не отличит". "

Ну, и чтобы два раза не накидывать на вентилятор - у кого есть пару минут времени, образный Дубинский на пальцах и с обсцененной лексикой рассказывает о том, как по его мнению начала работать пирамида и к чему это приведёт, с 9 минуты по 12 минуту.

https://www.youtube.com/watch?v=SoeUc93aCqc&t=474s
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3675 раз.
Подякували: 5371 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:48

  hxbbgaf написав:
  Alex2006 написав:hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?

От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.

Уже можно?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:54

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:59

freeze
Какая-то извращенная логика. По такой же логике можно взять к примеру цену на палладий.

Зображення

И все это завернуть в марксистский бред. Можно написать " Мировые финансовые воротилы скупают металлы тем самым они обворовывают и угнетают рабочий класс. Весь рабочий класс, будет порабощен пока акулы бизнеса создают себе миллиардные состояния."

В мире все время что-то дорожает или дешевеет. Чего он например не написал про картошку ? Картошка выросла в цене в 3 раза. Почему он не пишет что власть всех обокрала повысив цену на картошку ? Еще можно вспомнить цену на лук, она тоже вроде подскочила в 4 раза :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35361
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3436 раз.
Подякували: 7472 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:01

  asti написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.


))) Что радует, что ровно через год можно проверить все прогнозы и утверждения, всех экономистов и тд.
Единственное, в чем я уверен на 100 процентов, что сейчас многие сильные мира сего, собираются и уже начали ловить рыбку в нашей мутной воде. Как получится ? Обычно успешные люди успешны во всём.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3675 раз.
Подякували: 5371 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:03

  asti написав:Во-первых в 98-м дай бог памяти году доллар за 3 месяца прыгнул с 1,7 до 6, а потом все устаканилось на уровне 5,3 так что никакого многолетнего падения не было, наоборот, была почти 10 летняя стабильность на приснопамятном уровне 5,05.

Я ещё помню что было очень долго 5.27, а потом опустилось до 5.05
Santehnik
 
Повідомлень: 64
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:07

  asti написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.

А что слышно по-поводу закона о налоговой амнистии?
Как-то всё затихло...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:11

Решили не будить пока спящего уклониста?! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:16

Поход вниз остановился, и это дно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9368
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6267 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2228222922302231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
234 20658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 22:26
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1577, 1578, 1579
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15785 1888015
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 21:49
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1456929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76729)
26.09.2019 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.