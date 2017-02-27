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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 203
Не нижче 24.50
46%
93
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В мире все время что-то дорожает или дешевеет. Чего он например не написал про картошку ? Картошка выросла в цене в 3 раза. Почему он не пишет что власть всех обокрала повысив цену на картошку ? Еще можно вспомнить цену на лук, она тоже вроде подскочила в 4 раза


на цибулі з якої нажився По і Гро ряд форумчан заробили низку форумних медалей, клянучи бариг, хоча її доля у споживчому кошику 0,1 %.
Чекаю їх реакції по картоплі.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 26 вер, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:21

  Вкладчик1234 написав:Поход вниз остановился, и это дно?

настоящее дно будет папизже
Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования.
https://ukranews.com/publication/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya-uezzhaet-bez-rezultata
может их деньги не очень то и надо но сигнал инвесторам негативный
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 26 вер, 2019 09:23, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:22

  asti написав:А что слышно по-поводу закона о налоговой амнистии?
Как-то всё затихло...


Состояние на сегодня :
06.09.2019 Надано для ознайомлення
05.09.2019 Направлено на розгляд Комітету
02.09.2019 Передано на розгляд керівництву
02.09.2019 Одержано Верховною Радою

Вообще странные ребята, законы 1053-1073, усложнившие работу ФОПов - около миллиона человек, а с членами семей - в два раза больше, приняли в срочном порядке, а законопроект 1210, поданный одновременно и касающийся доходов более крупного бизнеса, еще утрясают, и по инсайду в сторону уменьшения налоговых ставок, которые записаны в первоначальном варианте законопроекта, то есть в одном месте проехались трактором, в другом начали тормозить.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:то есть в одном месте проехались трактором, в другом начали тормозить.


от скотиняки, повбивав би (с)
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:31

Появились данные по изменению остатков ОВГЗ после прошедшего аукциона.

Данные только по гривневым ОВГЗ
Всего в обороте +12,589 млрд
НБУ - 0
Банки +3,993 млрд
Юрики +0,4 млрд
Физики +0,14
Нерезы +8 млрд

Динамика остатков всего и в разрезе.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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