на цибулі з якої нажився По і Гро ряд форумчан заробили низку форумних медалей, клянучи бариг, хоча її доля у споживчому кошику 0,1 %.
Чекаю їх реакції по картоплі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на цибулі з якої нажився По і Гро ряд форумчан заробили низку форумних медалей, клянучи бариг, хоча її доля у споживчому кошику 0,1 %.
Чекаю їх реакції по картоплі.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 26 вер, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:21
настоящее дно будет папизже
Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования.
может их деньги не очень то и надо но сигнал инвесторам негативный
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 26 вер, 2019 09:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:22
Состояние на сегодня :
06.09.2019 Надано для ознайомлення
05.09.2019 Направлено на розгляд Комітету
02.09.2019 Передано на розгляд керівництву
02.09.2019 Одержано Верховною Радою
Вообще странные ребята, законы 1053-1073, усложнившие работу ФОПов - около миллиона человек, а с членами семей - в два раза больше, приняли в срочном порядке, а законопроект 1210, поданный одновременно и касающийся доходов более крупного бизнеса, еще утрясают, и по инсайду в сторону уменьшения налоговых ставок, которые записаны в первоначальном варианте законопроекта, то есть в одном месте проехались трактором, в другом начали тормозить.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
от скотиняки, повбивав би (с)
!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:31
Появились данные по изменению остатков ОВГЗ после прошедшего аукциона.
Данные только по гривневым ОВГЗ
Всего в обороте +12,589 млрд
НБУ - 0
Банки +3,993 млрд
Юрики +0,4 млрд
Физики +0,14
Нерезы +8 млрд
Динамика остатков всего и в разрезе.
Живите своим умом!
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