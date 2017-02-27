Schmit написав:Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников.
Это есть, но в том числе говорящая голова прямо обвинила и другого члена Зе-команды - действующего министра финансов в участии в пирамидных схемах.
Ну, действующего министра финансов отнести к зе-команде весьма сложно. Даже невозможно. Почему оставили? Может быть множество версий, от "замыливания глаз" миссии МВФ на время переговоров до элементарного невладения ситуацией и соответствующей подстраховкой. На время. Возможно, пришло время начинать подготовку "на выход". А тут и говорящая ж0па на подхвате.
zzzzzz написав:asti С этими справками реально смешно, ведь вклады в банках есть почти у всех законодателей, и вклады на родственников у них тоже есть, т.е. они сами должны понимать всю муть которую выдумывают.
Смешно или нет, а мне нужно максимально уменьшить базу возможного налогообложения. В том числе и с помощью справок о полученных процентных доходах//))
справки по ликвидированным банкам где брать? в нбу? в госархиве?
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Ukrnews - не заслуживающее доверия СМИс "региональным" душком, а источники Дощатова известны и на сегодняшний день далеки от реальных переговоров. Вы вчитайтесь в текст, там через слово - субьективные толкования журналиста и подвешивание "скандальных яиц" к тривиальным событиям. Ждите официального пресс-релиза Фонда. Он куда информативнее догадок, высосанных из пальца.
Там другое интересно, и похоже правдиво, что Смолий на выход. Не пригласить Главу НБУ на встречу Президента с миссией МВФ, это на чиновничьем языке называется выдать чёрную метку. Плюс открыли нафталиновое дело на Смолия за недостоверное декларирование аж в 2015-2017 годах похоже действительно с целью увольнения по причине утраты безупречной деловой репутации, по другому нельзя уволить законно.
Интересно кто будет вместо Смолия ? Никто не помнит как фамилия бухгалтера в Квартале-95 ?
Слухи муссируются, правда. Но ИМХО тут скорее желание отца одного малоизвестного баскетболиста, чем реалистичный сценарий ближайщего года. Смолий будет для МВФ, доноров и инвесторов четким маркером, меньшим чем Приват, но находящимся в одной и то же папке "Недопустимые украинские зашквары". Если президент готов рискнуть, ну такое. Ходить по граблям у нас не запрещено даже президентам. ВФЯ может быстро сценарий марш-броска набросать )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Moneta написав:Не совсем обычное. Обычное это мвфское проедать. А тут выстроили пирамиду, и отдалживают чтобы платить по сверкоротким и сверхдорогим кредитам.
МВФ судя по всему взял паузу, а потому дни пирамиды сочтены. У Украины не откуда (да и незачем) изымать ресурсы чтобы расплатится с партнерами пирамиды. Ушлые выйдут или уже вышли. А остальным, как верно заметили, бумага с краской.
Играть в азартные игры с государством, все равно, что выставить себя дураком.