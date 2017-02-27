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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2230223122322233

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 203
Не нижче 24.50
46%
93
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:10

  Schmit написав:Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников.


Это есть, но в том числе говорящая голова прямо обвинила и другого члена Зе-команды - действующего министра финансов в участии в пирамидных схемах.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:15

  freeze написав:
  Schmit написав:Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников.


Это есть, но в том числе говорящая голова прямо обвинила и другого члена Зе-команды - действующего министра финансов в участии в пирамидных схемах.

Ну, действующего министра финансов отнести к зе-команде весьма сложно. Даже невозможно. Почему оставили? Может быть множество версий, от "замыливания глаз" миссии МВФ на время переговоров до элементарного невладения ситуацией и соответствующей подстраховкой. На время.
Возможно, пришло время начинать подготовку "на выход". А тут и говорящая ж0па на подхвате.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:25

Насчет новости которая вышла на "https://ukranews.com" о том что МВФ уезжает без рекомендаций о выделении транша, я рекомендую дождаться официального комментария. Укр.ньюз часто кидает фейки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:32

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
С этими справками реально смешно, ведь вклады в банках есть почти у всех законодателей, и вклады на родственников у них тоже есть, т.е. они сами должны понимать всю муть которую выдумывают.
Смешно или нет, а мне нужно максимально уменьшить базу возможного налогообложения. В том числе и с помощью справок о полученных процентных доходах//))

справки по ликвидированным банкам где брать?
в нбу?
в госархиве?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:36

J
Хороший вопрос. Сам бы хотел его задать законадателям.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:52

  zzzzzz написав:J
Хороший вопрос. Сам бы хотел его задать законадателям.
По ликвидированным ничего не дают. Так что надо спешить. Из тех, где я погорел пока только 1 ликвидировали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:54

  freeze написав:
  hamster bear написав:
  vitaliian написав:настоящее дно будет папизже
Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования.
https://ukranews.com/publication/2727-deneg-mvf-poka-ne-budet-missiya-uezzhaet-bez-rezultata
может их деньги не очень то и надо но сигнал инвесторам негативный


Ukrnews - не заслуживающее доверия СМИс "региональным" душком, а источники Дощатова известны и на сегодняшний день далеки от реальных переговоров. Вы вчитайтесь в текст, там через слово - субьективные толкования журналиста и подвешивание "скандальных яиц" к тривиальным событиям. Ждите официального пресс-релиза Фонда. Он куда информативнее догадок, высосанных из пальца.


Там другое интересно, и похоже правдиво, что Смолий на выход.
Не пригласить Главу НБУ на встречу Президента с миссией МВФ, это на чиновничьем языке называется выдать чёрную метку. Плюс открыли нафталиновое дело на Смолия за недостоверное декларирование аж в 2015-2017 годах похоже действительно с целью увольнения по причине утраты безупречной деловой репутации, по другому нельзя уволить законно.

Интересно кто будет вместо Смолия ? Никто не помнит как фамилия бухгалтера в Квартале-95 ?



Слухи муссируются, правда. Но ИМХО тут скорее желание отца одного малоизвестного баскетболиста, чем реалистичный сценарий ближайщего года. Смолий будет для МВФ, доноров и инвесторов четким маркером, меньшим чем Приват, но находящимся в одной и то же папке "Недопустимые украинские зашквары". Если президент готов рискнуть, ну такое. Ходить по граблям у нас не запрещено даже президентам. ВФЯ может быстро сценарий марш-броска набросать )
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:00

С МВФ не договорились из-за бени и игры власти с ним в поддавки.
https://mpulse.top/news/5d8c6d3468e1e76 ... n_get_more
Это анекдот, он признает, что украл 160 млрд. гривн, но хочет еще 2 ярда баксов. Похоже, эта клоунада уже всем начинает надоедать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:05

  hxbbgaf написав:С МВФ не договорились из-за бени и игры власти с ним в поддавки.
https://mpulse.top/news/5d8c6d3468e1e76 ... n_get_more
Это анекдот, он признает, что украл 160 млрд. гривн, но хочет еще 2 ярда баксов. Похоже, эта клоунада уже всем начинает надоедать.


Почему вы решили, что "не договорились"? Новость и сайт поют одними словами с Украньюз.
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hamster bear
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