freeze написав: hamster bear написав: vitaliian написав: настоящее дно будет папизже

Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования.

може їх гроші не дуже то й треба але сигнал інвесторам негативний



Ukrnews - не заслуживающее доверия СМИс "региональным" душком, а источники Дощатова известны и на сегодняшний день далеки от реальных переговоров. Вы вчитайтесь в текст, там через слово - субьективные толкования журналиста и подвешивание "скандальных яиц" к тривиальным событиям. Ждите официального пресс-релиза Фонда. Он куда информативнее догадок, высосанных из пальца.



Там другое интересно, и похоже правдиво, что Смолий на выход.

Не пригласить Главу НБУ на встречу Президента с миссией МВФ, это на чиновничьем языке называется выдать чёрную метку. Плюс открыли нафталиновое дело на Смолия за недостоверное декларирование аж в 2015-2017 годах похоже действительно с целью увольнения по причине утраты безупречной деловой репутации, по другому нельзя уволить законно.



Там другое интересно, и похоже правдиво, что Смолий на выход.

Не пригласить Главу НБУ на встречу Президента с миссией МВФ, это на чиновничьем языке называется выдать чёрную метку. Плюс открыли нафталиновое дело на Смолия за недостоверное декларирование аж в 2015-2017 годах похоже действительно с целью увольнения по причине утраты безупречной деловой репутации, по другому нельзя уволить законно.

Интересно кто будет вместо Смолия ? Никто не помнит как фамилия бухгалтера в Квартале-95 ?





Слухи муссируются, правда. Но ИМХО тут скорее желание отца одного малоизвестного баскетболиста, чем реалистичный сценарий ближайщего года. Смолий будет для МВФ, доноров и инвесторов четким маркером, меньшим чем Приват, но находящимся в одной и то же папке "Недопустимые украинские зашквары". Если президент готов рискнуть, ну такое. Ходить по граблям у нас не запрещено даже президентам. ВФЯ может быстро сценарий марш-броска набросать )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.