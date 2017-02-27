об этом писали на банковских ветках, за справками в фонд.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:08
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Котлету слитую по 24.45 откупил по 24.22 (профит почти 1% за 5 дней), теперь приходится в новых курсовых условиях играть на понижение, подражая zzzzz.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:19
Если бы с МВФ договорились - об этом было бы уже известно.
А сейчас думают, как это преподнести в виде перемоги.
Но как обычно воспользуются старым речевым модулем: "у нас всё так хорошо, что деньги МВФ нам не нужны. Да и сильно много МВФ требует, и вмешивается в наши внутренние дела, что непозволительно"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.09.2019..............2419,8943
Доллар прибавил почти 8 копеек.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия с традиционно широким спредом. Вдохновленные вчерашним ростом, который был результатом усилий НБУ, котировки сразу подросли на 5 копеек и остановились. После сорокаминутного периода стабильности, в 11-20 началось снижение. До 12 опустились на 3 копейки и, похоже, есть намерение идти дальше, если регулятор не остановит.
НБУ вчера выкупил 145 млн. Судя по графику, сделал он это в самом начале сессии.
Остатки на коррсчетах чуть выросли. Почти всю гривну, поступившую от интервенции НБУ и сокращения объема суточных сертификатов, прибрало к рукам казначейство.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
24.09.2019
Усього, млн дол. США 349.7
С учетом 60 млн. интервенции получается, что чистые обороты во вторник опять понизились по сравнению с понедельником. Аномалия продолжается.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:28
в фонде дают только справку о том, сколько денег человек получил в качестве компенсации. О процентах там речи нет/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:33
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:41
Там еще Европа запрещает дизельные двигатели, в которых испоьзовалась платина.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:43
Не знаю, говорят об источниках в FT. Будем посмотреть, но пока никакого опровержения неслышно.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:43
Во-первых, говорящая ж***. Во-вторых, не зекоманды, а ИВК. Вы, как-то совсем, не следите за нашей коммуналкой )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:44
7
24.10-24.12/24.18-24.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Зараз переглядають цей форум: Investor_33, juristkostya, Realist, wotsergeyd, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|