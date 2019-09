Додано: Чет 26 вер, 2019 11:43

Schmit написав: freeze написав: zzzzzz написав: Как же задалбывают эти форумные писаки. Как же задалбывают эти форумные писаки.

Ну, и чтобы два раза не накидывать на вентилятор - у кого есть пару минут времени, образный Дубинский на пальцах и с обсцененной лексикой рассказывает о том, как по его мнению начала работать пирамида и к чему это приведёт, с 9 минуты по 12 минуту.



Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников. Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников.



Во-первых, говорящая ж***. Во-вторых, не зекоманды, а ИВК. Вы, как-то совсем, не следите за нашей коммуналкой ) Во-первых, говорящая ж***. Во-вторых, не зекоманды, а ИВК. Вы, как-то совсем, не следите за нашей коммуналкой )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.