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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2232223322342235>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 203
Не нижче 24.50
46%
93
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:08

  zzzzzz написав:J
Хороший вопрос. Сам бы хотел его задать законадателям.

об этом писали на банковских ветках, за справками в фонд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Котлету слитую по 24.45 откупил по 24.22 (профит почти 1% за 5 дней), теперь приходится в новых курсовых условиях играть на понижение, подражая zzzzz.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:19

Если бы с МВФ договорились - об этом было бы уже известно.

А сейчас думают, как это преподнести в виде перемоги.
Но как обычно воспользуются старым речевым модулем: "у нас всё так хорошо, что деньги МВФ нам не нужны. Да и сильно много МВФ требует, и вмешивается в наши внутренние дела, что непозволительно"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.09.2019..............2419,8943
Доллар прибавил почти 8 копеек.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия с традиционно широким спредом. Вдохновленные вчерашним ростом, который был результатом усилий НБУ, котировки сразу подросли на 5 копеек и остановились. После сорокаминутного периода стабильности, в 11-20 началось снижение. До 12 опустились на 3 копейки и, похоже, есть намерение идти дальше, если регулятор не остановит.
НБУ вчера выкупил 145 млн. Судя по графику, сделал он это в самом начале сессии.
Остатки на коррсчетах чуть выросли. Почти всю гривну, поступившую от интервенции НБУ и сокращения объема суточных сертификатов, прибрало к рукам казначейство.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
24.09.2019
Усього, млн дол. США 349.7
С учетом 60 млн. интервенции получается, что чистые обороты во вторник опять понизились по сравнению с понедельником. Аномалия продолжается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:28

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:J
Хороший вопрос. Сам бы хотел его задать законадателям.
об этом писали на банковских ветках, за справками в фонд.
в фонде дают только справку о том, сколько денег человек получил в качестве компенсации. О процентах там речи нет/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:33

  asti написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.

Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:41

  ЛАД написав:Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.

Там еще Европа запрещает дизельные двигатели, в которых испоьзовалась платина.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:43

  hamster bear написав:
  hxbbgaf написав:С МВФ не договорились из-за бени и игры власти с ним в поддавки.
https://mpulse.top/news/5d8c6d3468e1e76 ... n_get_more
Это анекдот, он признает, что украл 160 млрд. гривн, но хочет еще 2 ярда баксов. Похоже, эта клоунада уже всем начинает надоедать.

Почему вы решили, что "не договорились"? Этот неизвестный сайт поет с Украньюз один и то же нарратив, а не фактаж.

Не знаю, говорят об источниках в FT. Будем посмотреть, но пока никакого опровержения неслышно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:43

  Schmit написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.

Ну, и чтобы два раза не накидывать на вентилятор - у кого есть пару минут времени, образный Дубинский на пальцах и с обсцененной лексикой рассказывает о том, как по его мнению начала работать пирамида и к чему это приведёт, с 9 минуты по 12 минуту.

https://www.youtube.com/watch?v=SoeUc93aCqc&t=474s


Эта говорящая голова зекоманды пытается свалить гривнеукрепяж и все грядущие проблемы на папередников.


Во-первых, говорящая ж***. Во-вторых, не зекоманды, а ИВК. Вы, как-то совсем, не следите за нашей коммуналкой )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:44

7

24.10-24.12/24.18-24.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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