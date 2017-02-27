Додано: Чет 26 вер, 2019 11:19

Если бы с МВФ договорились - об этом было бы уже известно.



А сейчас думают, как это преподнести в виде перемоги.

Но как обычно воспользуются старым речевым модулем: "у нас всё так хорошо, что деньги МВФ нам не нужны. Да и сильно много МВФ требует, и вмешивается в наши внутренние дела, что непозволительно"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин