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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22332234223522362237>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 204
Не нижче 24.50
46%
94
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Santehnik написав:Я ещё помню что было очень долго 5.27, а потом опустилось до 5.05


С моей лекой подачи получилась целая серия воспоминаний об истории курса гривны.

Давайте подитожим.

Мне запомнились и были знаковыми такие планки:

1.60 (после введения нацвалюты был период некоторого укрепления)
1.80 (достаточно долго продержалось)
3.3 (как-то так приблизительно было при Ющенко премьере ,кажется,чтол-то он чудил тогда помнится)
5-60 (на тот момент это было серьезное падение)
5-30 (казалось,что это уже дно)
5-05 (казалось,ну это уже реальное дно,ниже просто некуда - по-моему это бешеные бабки от Криворожстали зашли)
4-60 (рукотворная ,помнится вроде, Юлина фигня)
8-00 (расплата за роукотворную фигню наложенную на мировой кризис, который Юля обещала на порог не пустить,но он таки где-то через год достал нас)
9-00 (паника не слишком длинная)
Опять 8-00 (стабильность)
8-35 (эта девальвация казалась очень неприятной на тот момент, по Юлиному контракту платили офигенно много за газ - заложила она мину замедленного действия по сути, а новые кредиты МВФ и вообще никто не давал,поэтому резервы падали с 36 до около 20, донецкие ходили по миру с протянутой рукой просили у европейцев хотя бы 1-2 млрд. для того,чтобы курс не сорвало с восьмерки и можно было до выборов дотянуть, к слову Приват тогда наливал и по 5, и по 10 штук баксов - без очереди и без паники,сам лично брал,все верили в магический курс 8, и в то, что невыгодно донецким пускать под откос курс и экономику,что-нибудь придумают)

8-10 (европейцы не дали ни копья, ни копеечки, если бы дали история могла и по другому повернуть, и ту же ассоциацию могли подписать еще тогда,поэтому пошли попрошайничать у русских,первый транш 15-млрд.русского кредита под небольшие проценты - 3 млрд. - валютчики в панике продают баксы в банках,так как на ЧР зелень по 8-10 никому не нужна)
9 (начало майдана,казалось,это не курс, а конец света)
10 (Яценюк - ниже курса наша экономика просто не выдержит)
11 (где-то на этом рубеже Порошенко заявил, что это минимум и ниже наша экономика просто не заслуживает, поэтому ниже не будет никогда)
13 (осенние выборы, Петру надо завести побольше подручных, раздает по 200 зелени на рыло в госбанках,очереди с 5 утра иногда, ну ,или за гривневую благодарность знакомой девушке на кассе берешь столько тысяч долларов ,или евро сколько имеешь налички, лимит на городское отделение города 70 тыс. населения тогда был от 5 до 10 тыс.дол. в день, кроме пятницы в большинстве своем)
18 (достаточно долго продержалось)
22 ( вот почему я часто вспоминаю эту цифру - к которой когда-нибудь возможно еще вернемся, тогда такой курс был при отсутствии паники уже, при более менее стабильности )
25 (знаковый рубеж, психологический, сейчас мы уже пробили это психологический порог, что укзаывает на то, что если отскок и будет,то он будет очень-очень ограниченным)
36-40 ( паника, все покупки в магазинах по ремонту квартиры беру за евро, продавцы не хотят отпускать импортный товар за гривну, или закладывают иногда и до 45)
28-29 (облегчение,катастрофы не случилось)
27 ( вот оно- среднее, возле этой цифры все годами будет крутиться)
25 ( мысли - они что там офонарели все ?)
24 - вчера :) (и одновременный рост рынка жилья и коммерческой недвижимости в последине месяцы- мысли ско-ты вонючие,это ж не реальный экономический рост, а спекулятивный завод капитала, который впрочем не исключено можем проскочить, если полезные реформы таки дадут результат)
24-12 - на приеме сегодня ( мысли, а ведь "бабка еще надвое ворожила", вектор будет зависеть от очень многих факторов, от того насколько насколько реальны ,или наоборот не реальны реформы)

Как то так, прошу "больно не пинать" за некоторые ошибки, это все по памяти и ИМХО.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:19

зрада или перемога?

Официальный релиз с итогами переговоров с украинскими властями Фонд опубликует завтра
Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября. Ключевой итог - был сформирован "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.
В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии. "Могло быть и лучше", - сказал собеседник LIGA.net.
Сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил в комментарии LIGA.net представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:32

  Яша написав:Официальный релиз с итогами переговоров с украинскими властями Фонд опубликует завтра
Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября. Ключевой итог - был сформирован "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.
В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии. "Могло быть и лучше", - сказал собеседник LIGA.net.
Сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил в комментарии LIGA.net представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.

А вы хотели что бы сразу в сентябре договорились, даже без бюджета в 1м чтении?)
Думаю договорятся после принятия бюджета, т.е. в декабре. Сумму в 10 ярдов на 4 года уже где то озвучивали, вроде реальные для нас параметры соглашения. :wink:
З.Ы. когда следующий раз будут 5летки раздавать?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:34

Тем не менее курс посыпался...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:38

  asti написав:Тем не менее курс посыпался...

да шо ж такое, только откупился
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:41

  freeze написав:Интересно кто будет вместо Смолия ? Никто не помнит как фамилия бухгалтера в Квартале-95 ?

Проскакивала инфо, что как у нового начальника внешней разведки (супруги).
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:45

  Zebra написав:
  asti написав:Тем не менее курс посыпался...

да шо ж такое, только откупился


Ймовірно, 23 побачимо
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:47

  Investor_33 написав:
  Яша написав:Официальный релиз с итогами переговоров с украинскими властями Фонд опубликует завтра
Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября. Ключевой итог - был сформирован "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.
В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии. "Могло быть и лучше", - сказал собеседник LIGA.net.
Сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил в комментарии LIGA.net представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.

А вы хотели что бы сразу в сентябре договорились, даже без бюджета в 1м чтении?)
Думаю договорятся после принятия бюджета, т.е. в декабре. Сумму в 10 ярдов на 4 года уже где то озвучивали, вроде реальные для нас параметры соглашения. :wink:
З.Ы. когда следующий раз будут 5летки раздавать?


мвф увидел пирамиду овгз и послал всех на небо за звёздочкой. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investor_33 написав:З.Ы. когда следующий раз будут 5летки раздавать?

Здається останнього вівторка жовтня.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:57

stryzhko
Дякую
Investor_33
 
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